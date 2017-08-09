Роспотребнадзор: Вируса Коксаки в Омске нет

В надзорном ведомстве пока не подтверждают информацию о завозе в Омск опасного вируса Коксаки туристами, отдыхавшими в Турецкой Республике.

Как пояснила "Омск Здесь" пресс-секретарь Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Виктория Задиро, официально заболевание вирусом Коксаки на территории региона не зарегистрировано. Напомним, ранее о заболевших энтеровирусом на турецких курортах туристах из Омска и ещё ряда регионов России сообщил телеканал РЕН-ТВ. "Вирус, который передаётся воздушно-капельным путём и вакцины от которого не существует, разъехался по разным регионам. О нём известно уже в Москве, Калуге, Твери, Омске", - сообщили журналисты.

Вирус Коксаки инфицирует кожу и слизистые оболочки, вызывая острый геморрагический конъюнктивит, энтеровирусный везикулярный стоматит с экзантемой, заболевания верхних дыхательных путей и асептический менингит, а также заболевания горла. Заболевание может привести к воспалению печени, инфекции сердца, асептическому менингиту.

Между тем, в Роспотребнадзоре держат ситуацию на контроле. Как уточняют санврачи, официальной информации об осложнении эпидемиологической ситуации в Турции не поступало. "Роспотребнадзором направлен запрос в адрес органов здравоохранения Турецкой Республики об эпидемиологической ситуации, до настоящего времени ответ не представлен", - отметили в ведомстве.