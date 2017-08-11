В летнем лагере УФСИН дети заболели менингитом

В детском оздоровительном лагере "Зарница" заболели двое детей, которые заразились менингитом ещё до приезда в лагерь.

Как пишет "ВОмске", в детском подшефном лагере УФСИН по Омской области "Зарница" зафиксирована вспышка менингита. Вожатые и руководство лагеря сообщают, что всех больных сразу же отправили в городские больницы.

Отряд, в котором находились больные дети, вывезли из лагеря, а остальные изолировали. За юными омичами наблюдают инфекционисты, которые проводят регулярные осмотры. Новых случаев заболевания пока не выявлено.

В настоящий момент в детском оздоровительном лагере "Зарница" проходят карантинные и дезинфекционные мероприятия, - заявили в пресс-службе УФСИН по Омской области.

В пресс-службе также добавили, что в лагере заболели двое детей, которые были заражены ещё до заезда в лагерь и находились в инкубационном периоде в момент нахождения в "Зарнице".