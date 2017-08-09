В Омской области зафиксирована вспышка гепатита

Как сообщили сегодня в региональном Минздраве в Тарском районе Омской области лабораторно подтверждено 15 случаев заболевания гепатитом А, в том числе у двух детей. Все заболевшие на данный момент госпитализированы и получают необходимое лечение. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

В связи с этим в настоящий момент в райцентре проводятся противоэпидемические мероприятия в отношении контактных лиц. Организовано ежедневное медицинское наблюдение за детьми и взрослыми в очагах инфекции.

- На сегодняшний день обследовано 253 человека, из них 145 проведена иммунизация, 27 человек переболели ранее, 9 человек привиты ранее, у 20 - медицинские отводы от вакцинации, - сообщили "Омск Здесь" в региональном Минздраве.

Отметим, что гепатит A, также называемый Болезнью Боткина, - это острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита A. Передаётся по алиментарному пути, через заражённую пищу и воду. У больного поднимается температура, меняется цвет мочи и кала, желтеют белки глаз и кожа. Поэтому в народе эту болезнь и называют "желтухой". Заболевание может быть предотвращено вакцинированием.