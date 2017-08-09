В Омской области зафиксирована вспышка гепатита
Общество  •   9 августа 2017, 13:27, последнее обновление 9 августа 2017, 13:37  •  печать

В Омской области зафиксирована вспышка гепатита

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В Тарском районе зарегистрировано 15 случаев заболевания гепатитом А.

Как сообщили сегодня в региональном Минздраве в Тарском районе Омской области лабораторно подтверждено 15 случаев заболевания гепатитом А, в том числе у двух детей. Все заболевшие на данный момент госпитализированы и получают необходимое лечение. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

В связи с этим в настоящий момент в райцентре проводятся противоэпидемические мероприятия в отношении контактных лиц. Организовано ежедневное медицинское наблюдение за детьми и взрослыми в очагах инфекции.

- На сегодняшний день обследовано 253 человека, из них 145 проведена иммунизация, 27 человек переболели ранее, 9 человек привиты ранее, у 20 - медицинские отводы от вакцинации, -  сообщили "Омск Здесь" в региональном Минздраве.

Отметим, что гепатит A, также называемый Болезнью Боткина, - это острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита A. Передаётся по алиментарному пути, через заражённую пищу и воду. У больного поднимается температура, меняется цвет мочи и кала, желтеют белки глаз и кожа. Поэтому в народе эту болезнь и называют "желтухой". Заболевание может быть предотвращено вакцинированием.

Теги  •  #вспышка #гепатит #Минздрав #Тарский район

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  9 августа 2017, 15:37

Это не очень страшное заболевание, раньше многие, в том числе и дети, болели на «желтушу». Но бороться с ним надо, ведь 21 век на улице.

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Алекс   •  9 августа 2017, 14:09

Нужно срочно прививать всех людей, которые контактировали с заболевшими, иначе тоже заболеют и заразят своих близких.

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