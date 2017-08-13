Омичи могут вернуть деньги за путёвки в Турцию через суд

Ростуризм напомнил российским туристам, что они имеют право расторгнуть договор о поездке в Турцию в связи с ситуацией, угрожающей безопасности здоровья.

Роспотребнадзор готов консультировать потребителей и при необходимости помочь в составлении исков. Об этом говорится на сайте ведомства. Так, для расторжения или изменения договора (сроков поездки или её направления), нужно обратиться к туроператору или турагенту. Если обращение подано до начала путешествия, вернут всю сумму поездки полностью, если во время то тогда часть суммы, пропорциональной стоимости не оказанных услуг.

- Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дано поручение своим территориальным органам подробно консультировать потребителей туристских услуг и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей, - передает пресс-служба ведомства.

Если туроператор откажется от возврата средств, турист может обратиться в суд.

Напомним, что первые сообщения о вирусе Коксаки на турецких курортах появились в конце июля. На этой неделе Роспотребнадзор сообщил, что отдыхающие в Турции россияне массово заразились энтеровирусной инфекцией. Более 500 жалоб поступило от отдыхавших в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер и Анталья.