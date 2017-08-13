Омичи могут вернуть деньги за путёвки в Турцию через суд

Роспотребнадзор готов консультировать потребителей и при необходимости помочь в составлении исков. Об этом говорится на сайте ведомства. Так, для расторжения или изменения договора (сроков поездки или её направления), нужно обратиться к туроператору или турагенту. Если обращение подано до начала путешествия, вернут всю сумму поездки полностью, если во время то тогда часть суммы, пропорциональной стоимости не оказанных услуг.
- Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дано поручение своим территориальным органам подробно консультировать потребителей туристских услуг и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей, - передает пресс-служба ведомства.
Если туроператор откажется от возврата средств, турист может обратиться в суд.
Напомним, что первые сообщения о вирусе Коксаки на турецких курортах появились в конце июля. На этой неделе Роспотребнадзор сообщил, что отдыхающие в Турции россияне массово заразились энтеровирусной инфекцией. Более 500 жалоб поступило от отдыхавших в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер и Анталья.
Вернуть деньги через суд – это хорошо. Но это займет время, к тому же запланированный отдых пропал.
Заболеть в отпуске - значит его испортить. В такое ситуации лучше поехать куда-то еще.
Не хотела бы я оказаться на месте отдыхающих, подцепивших вирус. Если сразу деньги не вернут, то связываться с судами гиблое дело. Но люди сами виноваты, если уж ехать на отдых и тратить деньги, то нужно выбирать другую страну не Турцию. Там в последнее время то теракты, то землетрясения, то теперь вирус.
Что-то похоже этот вирус только повод, опять с турками наверно ссоримся.
Эта волокита с судом затянется на многие месяцы. Ну, напрочь отбили охоту куда-то ехать.
Уже якобы и посчитали, сказки про вирус для подрыва туристических курортов достаточно хорошо работают.