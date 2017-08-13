Омичи могут вернуть деньги за путёвки в Турцию через суд
Общество  •  13 августа 2017, 09:56, последнее обновление 13 августа 2017, 11:37  •  печать

Омичи могут вернуть деньги за путёвки в Турцию через суд

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Ростуризм напомнил российским туристам, что они имеют право расторгнуть договор о поездке в Турцию в связи с ситуацией, угрожающей безопасности здоровья.

Роспотребнадзор готов консультировать потребителей и при необходимости помочь в составлении исков. Об этом говорится на сайте ведомства. Так, для расторжения или изменения договора (сроков поездки или её направления), нужно обратиться к туроператору или турагенту. Если обращение подано до начала путешествия, вернут всю сумму поездки полностью, если во время то тогда часть суммы, пропорциональной стоимости не оказанных услуг.

 - Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дано поручение своим территориальным органам подробно консультировать потребителей туристских услуг и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей, - передает пресс-служба ведомства.

Если туроператор откажется от возврата средств, турист может обратиться в суд.

Напомним, что первые сообщения о вирусе Коксаки на турецких курортах появились в конце июля. На этой неделе Роспотребнадзор сообщил, что отдыхающие в Турции россияне массово заразились энтеровирусной инфекцией. Более 500 жалоб поступило от отдыхавших в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер и Анталья.

Теги  •  #заболевание #Ростуризм #Турция

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  13 августа 2017, 16:38

Вернуть деньги через суд – это хорошо. Но это займет время, к тому же запланированный отдых пропал.

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Виктория Прищепова  •  13 августа 2017, 13:04

Заболеть в отпуске - значит его испортить. В такое ситуации лучше поехать куда-то еще.

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Анна Соцкая  •  13 августа 2017, 12:22

Не хотела бы я оказаться на месте отдыхающих, подцепивших вирус. Если сразу деньги не вернут, то связываться с судами гиблое дело. Но люди сами виноваты, если уж ехать на отдых и тратить деньги, то нужно выбирать другую страну не Турцию. Там в последнее время то теракты, то землетрясения, то теперь вирус.

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Антон Никольский  •  13 августа 2017, 11:35

Что-то похоже этот вирус только повод, опять с турками наверно ссоримся.

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Светлана Владимирова  •  13 августа 2017, 10:32

Эта волокита с судом затянется на многие месяцы. Ну, напрочь отбили охоту куда-то ехать.

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Александр Божежар  •  13 августа 2017, 10:03

Уже якобы и посчитали, сказки про вирус для подрыва туристических курортов достаточно хорошо работают.

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