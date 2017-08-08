Омичи чаще других россиян переезжают жить в Санкт-Петербург

"Деловой Петербург" вместе с сервисом Socialdatahub изучил более 8 миллионов аккаунтов в "ВКонтакте", чтобы узнать, из каких городов в Санкт-Петербург приезжает больше всего людей. Лидерами по переезду в культурную столицу стали жители Москвы (5148), Мурманска (3107) и Омска (2266). В десятку также попали Архангельск, Владивосток, Великий Новгород, Норильск, Псков, Хабаровск и Северодвинск. Реже в Санкт-Петербург переезжают жители Тюмени, Казани и Самары.

"Мы не можем утверждать, что пользователи оставляют в соцсетях правдивую информацию, и не можем сказать, планируют они вернуться в родной город или навсегда связали свою жизнь с Петербургом. Однако наше исследование позволяет с достаточной долей точности оценить основные направления миграции внутри страны и скорректировать данные официальной статистики", - пишет "Деловой Петербург".

Отметим, миграция в основном носит трудовой характер. Только за первые полгода из-за отсутствия в регионе работы из Омска уехали почти 15 тысяч человек.