Омичи чаще других россиян переезжают жить в Санкт-Петербург
Общество  •   8 августа 2017, 16:11, последнее обновление 8 августа 2017, 16:12  •  печать

Омичи чаще других россиян переезжают жить в Санкт-Петербург

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Исследовав аккаунты соцсети "ВКонтакте", эксперты узнали, из каких городов обычно перебираются жить в Северную столицу.

"Деловой Петербург" вместе с сервисом Socialdatahub изучил более 8 миллионов аккаунтов в "ВКонтакте", чтобы узнать, из каких городов в Санкт-Петербург приезжает больше всего людей. Лидерами по переезду в культурную столицу стали жители Москвы (5148), Мурманска (3107) и Омска (2266). В десятку также попали Архангельск, Владивосток, Великий Новгород, Норильск, Псков, Хабаровск и Северодвинск. Реже в Санкт-Петербург переезжают жители Тюмени, Казани и Самары.

"Мы не можем утверждать, что пользователи оставляют в соцсетях правдивую информацию, и не можем сказать, планируют они вернуться в родной город или навсегда связали свою жизнь с Петербургом. Однако наше исследование позволяет с достаточной долей точности оценить основные направления миграции внутри страны и скорректировать данные официальной статистики", - пишет "Деловой Петербург".

Отметим, миграция в основном носит трудовой характер. Только за первые полгода из-за отсутствия в регионе работы из Омска уехали почти 15 тысяч человек.

Теги  •  #переезд #работа #Санкт-Петербург

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  8 августа 2017, 20:11

Для трудовой миграции вторая столица очень хороший вариант, центр культуры и образования. Жаль только что наши земляки с хорошим образованием уезжают из города.

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