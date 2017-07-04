Омичи уезжают из региона в поисках работы

За полгода из Омска уехали почти 15 тысяч человек. Основной причиной называют отсутствие в регионе работы.

Согласно данным Омскстата, в регионе в мае 2017 года зафиксирована миграционная убыль населения 1010 человек. Всего в этот период выбыло 4,7 тыс. человек, прибыло 3,7 тыс. человек. В пределах Омской области место жительства сменили 1,9 тыс. человек.

Отметим, что в 2016 году впервые за последние шесть лет было зарегистрировано отрицательное сальдо миграции по городу - 970 человек. Миграционная убыль отмечалась во всех муниципальных районах Омской области, кроме Азовского немецкого национального и Кормиловского районов. Наибольший отток населения отмечался в Исилькульском и Усть-Ишимском муниципальных районах. Отрицательный результат миграции связан с оттоком омичей в другие регионы России.

- Наиболее привлекательными в миграционном плане территориями оставались Тюменская область, Краснодарский край, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Новосибирская область, - отмечают статистики. - На новое место жительства в Омскую область приезжают преимущественно по причинам личного и семейного характера, а также в связи с учёбой. Основной причиной отъезда из региона являлась работа.