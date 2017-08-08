Каждый второй трудоустроенный омич подыскивает новую работу
Общество  •   8 августа 2017, 09:21, последнее обновление 8 августа 2017, 11:53  •  печать

Каждый второй трудоустроенный омич подыскивает новую работу

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При этом треть омичей ищут хорошего работодателя, а не вакансию.

Специалисты портала "Зарплата.ру" опросили 856 жителей Омска и выяснили, как они относятся к поиску работы и что при выборе вакансии для них важнее всего. Выяснилось, что почти половина (43 % опрошенных) ищут работу, несмотря на то, что уже трудоустроены. Только 7 % вообще нигде не работают и не ищут новое место.

Треть (32 %) тех, кто всё-таки ищет работу, находится в поиске менее месяца, а 38 % опрошенных уже более полугода не могут трудоустроиться. Как отмечают аналитики, 37 % омичей относятся к поиску работы как к возможности решить свои проблемы, а 27 % как к желанию развиваться. Между тем, 13 % убеждены, что собеседования при приёме на работу помогают им завести новые знакомства и установить связи, а для 5 % опрошенных поиск работы и вовсе увлекательная игра.

На вопрос, что важнее - компания с именем или конкретная вакансия, мнения омичей разошлись. Так, 49 % отметили, что оба критерия одинаково важны. Треть, 35 %, выбирают работодателя только с хорошей репутацией, а предлагаемая должность для них не имеет значения. Для остальных главное - работать по специальности, а где, неважно.

- Омичи хотят работать в компании со сложившейся репутацией, как показал опрос, только для 16 % горожан не имеет значения, где работать, - комментирует представитель "Зарплата.ру" Ольга Павлюченко.

Теги  •  #вакансия #зарплата #опрос #работа

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Комментарии
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Злата Маркова  •  8 августа 2017, 10:03

Да вообще мало людей, которые полностью довольны своей работой, поэтому постоянно ищут местечко получше.

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