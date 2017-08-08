Интернет-звезду оштрафовали за прогулки по Омску топлес

Сегодня в Омске подвели итоги празднования Дня города. Всего за три дня было совершено около 70 административных правонарушений. В основном омичи были задержаны в состоянии алкогольного опьянения или при распитии спиртного в общественных местах. Нетрезвой оказалась и девушка, разгуливавшая в сквере напротив мэрии топлес.
- Эта девушка была из другого города. Она приняла спиртное и так решила привлечь внимание. Она привлечена к административной ответственности, оштрафована на 1000 рублей. Штраф оплатила и уже уехала, - цитирует врио замначальника полиции УМВД России по городу Омску Радика Валиахметова "Омск-информ".
Напомним, 5 августа, в День города, обнажённая омичка прогулялась в центре города. Снимок девушки был опубликован в одном из пабликов социальной сети и вызвал бурные обсуждения.
Начинаю верить в равенство полов. На моей памяти, это первый случай, когда нетрезвую топлес девушку, привлекают к административной ответственности и штрафуют.
Так она же засветилась в социальных сетях! А нынче их отслеживают как никогда.