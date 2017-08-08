Интернет-звезду оштрафовали за прогулки по Омску топлес
Общество  •   8 августа 2017, 13:30, последнее обновление 8 августа 2017, 14:14  •  печать

Интернет-звезду оштрафовали за прогулки по Омску топлес

Автор:

Девушка, которая прогулялась топлес в центре города во время праздничных мероприятий, была привлечена к административной ответственности.

Сегодня в Омске подвели итоги  празднования Дня города. Всего за три дня было совершено около 70 административных правонарушений. В основном омичи были задержаны в состоянии алкогольного опьянения или при распитии спиртного в общественных местах. Нетрезвой оказалась и девушка, разгуливавшая в сквере напротив мэрии топлес.

- Эта девушка была из другого города. Она приняла спиртное и так решила привлечь внимание. Она привлечена к административной ответственности, оштрафована на 1000 рублей. Штраф оплатила и уже уехала, - цитирует врио замначальника полиции УМВД России по городу Омску Радика Валиахметова "Омск-информ".

Напомним, 5 августа, в День города, обнажённая омичка прогулялась в центре города. Снимок девушки был опубликован в одном из пабликов социальной сети и вызвал бурные обсуждения.

Теги  •  #девушка #День города #топлес #штраф

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Денис Колесников  •  8 августа 2017, 14:36

Начинаю верить в равенство полов. На моей памяти, это первый случай, когда нетрезвую топлес девушку, привлекают к административной ответственности и штрафуют.

Ответить
Сергей Кузнецов  •  8 августа 2017, 16:08

Так она  же засветилась в социальных сетях! А нынче их отслеживают как никогда. 

Ответить
Последние новости
Лучше один раз увидеть: под Омском пройдёт двухчасовой фестиваль фейерверков   •  сегодня, 18:05  •   1  •  
Омские полицейские конфисковали 550 пачек сигарет из багажника авто  •  сегодня, 17:54
У пропавшей с ребёнком омички села батарейка на мобильном  •  сегодня, 16:23  •   3
В Омске КамАЗ с кирпичами снёс столб и уронил его на грузовик  •  сегодня, 15:47  •   1
Директора возившей в Омскую область токсичные отходы компании "Мерк" обвинили в многомиллионном ущербе  •  сегодня, 15:38
В Омской области два 12-летних школьника заблудились в лесу  •  сегодня, 14:23  •   1
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400