Интернет-звезду оштрафовали за прогулки по Омску топлес

Девушка, которая прогулялась топлес в центре города во время праздничных мероприятий, была привлечена к административной ответственности.

Сегодня в Омске подвели итоги празднования Дня города. Всего за три дня было совершено около 70 административных правонарушений. В основном омичи были задержаны в состоянии алкогольного опьянения или при распитии спиртного в общественных местах. Нетрезвой оказалась и девушка, разгуливавшая в сквере напротив мэрии топлес.

- Эта девушка была из другого города. Она приняла спиртное и так решила привлечь внимание. Она привлечена к административной ответственности, оштрафована на 1000 рублей. Штраф оплатила и уже уехала, - цитирует врио замначальника полиции УМВД России по городу Омску Радика Валиахметова "Омск-информ".

Напомним, 5 августа, в День города, обнажённая омичка прогулялась в центре города. Снимок девушки был опубликован в одном из пабликов социальной сети и вызвал бурные обсуждения.