В День города в Омске пропала женщина с ребёнком
Происшествия  •   8 августа 2017, 11:11, последнее обновление 8 августа 2017, 15:41  •  печать

В День города в Омске пропала женщина с ребёнком

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Молодая женщина ушла на прогулку с ребёнком в воскресенье вечером и до сих пор не вернулась.

О пропаже женщины с ребёнком сообщили ещё накануне в социальной сети, а позже появилось официальное сообщение о розыске - заявление об исчезновении женщины подал её отец.

 

"Приметы Вероники: на вид 22 года, рост 165 см, глаза голубые, волосы волнистые средней длины каштановые. Была одета в футболку серого цвета, брюки камуфлированные зелёного цвета, при себе имеет детскую зелёную коляску. Девочка одета в платье жёлтого цвета, белую панамку", - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться в полицию.

Теги  •  #День города #женщина #пропажа #УМВД

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Комментарии
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Иван Грегин  •  8 августа 2017, 12:57

А друзей-подруг всех обзвонили? Может, зашла к кому-то в гости, да родителей забыла известить об этом?

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