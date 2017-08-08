В День города в Омске пропала женщина с ребёнком

Молодая женщина ушла на прогулку с ребёнком в воскресенье вечером и до сих пор не вернулась.

О пропаже женщины с ребёнком сообщили ещё накануне в социальной сети, а позже появилось официальное сообщение о розыске - заявление об исчезновении женщины подал её отец.

"Приметы Вероники: на вид 22 года, рост 165 см, глаза голубые, волосы волнистые средней длины каштановые. Была одета в футболку серого цвета, брюки камуфлированные зелёного цвета, при себе имеет детскую зелёную коляску. Девочка одета в платье жёлтого цвета, белую панамку", - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться в полицию.