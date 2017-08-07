День города в Омске прошёл без ЧП
Общество  •   7 августа 2017, 09:57, последнее обновление 7 августа 2017, 10:31  •  печать

День города в Омске прошёл без ЧП

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В период празднования Дня города пожаров и иных чрезвычайных ситуаций допущено не было.

В минувшие выходные в Омске прошёл День города. Празднование 301-й годовщины города началось с Сибирского международного марафона, а завершилось фейерверком и сожжением "души" Омска.

Ещё накануне праздника были взяты под усиленный контроль все места проведения основных мероприятий, включая территории фейерверков. Кроме того, было организовано круглосуточное дежурство пожарных расчетов МЧС и спецтехники.

Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности администрации Омска, в целом на территории города в течение минувших выходных произошло четыре бытовых пожара, обошлось без жертв. Для сравнения, за тот же период прошлого года было зарегистрировано равное количество пожарных случаев. На водоёмах в границах города в период праздничных дней также не было зафиксировано несчастных случаев.

Теги  •  #День города #итоги #ЧП

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  7 августа 2017, 15:35

Радует эта новость. И свидетельствует она о здравомыслии и порядочности жителей города и гостей.

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Николай Васильев  •  7 августа 2017, 13:07

Вот наглядный пример хорошей работы всех служб, ответственных за поддержание ситуации в городе в соответствующих рамках: правонарушений нет, пожаров нет, никто не утонул. А сожжение "души Омска", вероятнее всего, что-то похожее на сожжение чучела на Масленицу.

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Анна Орлова  •  7 августа 2017, 12:33

Хорошо, что обошлось без неприятностей. Но "сожжение "души" Омска" - это как-то двусмысленно звучит.

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Ильга Ял  •  7 августа 2017, 14:35

Это да, мне тоже как-то не по себе стало от фразы: "сожжение "души" Омска". Что уж там организаторы имели ввиду. Главное, что люди отдохнули, избежав криминала и насладились фейерверком.

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