День города в Омске прошёл без ЧП

В период празднования Дня города пожаров и иных чрезвычайных ситуаций допущено не было.

В минувшие выходные в Омске прошёл День города. Празднование 301-й годовщины города началось с Сибирского международного марафона, а завершилось фейерверком и сожжением "души" Омска.

Ещё накануне праздника были взяты под усиленный контроль все места проведения основных мероприятий, включая территории фейерверков. Кроме того, было организовано круглосуточное дежурство пожарных расчетов МЧС и спецтехники.

Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности администрации Омска, в целом на территории города в течение минувших выходных произошло четыре бытовых пожара, обошлось без жертв. Для сравнения, за тот же период прошлого года было зарегистрировано равное количество пожарных случаев. На водоёмах в границах города в период праздничных дней также не было зафиксировано несчастных случаев.