Экс-главу Тарского района осудили за самопремирование
Политика  •   7 августа 2017, 13:44, последнее обновление 7 августа 2017, 15:03  •  печать

Экс-главу Тарского района осудили за самопремирование

Автор:

 59-летний Сергей Зуйков выписывал себе премии в течение года, считая, что заслужил поощрение.

Большереченский районный суд признал бывшего главу Тарского муниципального района Сергея Зуйкова виновным в трёх эпизодах присвоения. С апреля 2014 года по апрель 2015-го чиновник издавал распоряжения о выплате себе премий на сумму около 200 тыс. руб. При этом вопрос премирования должен решаться Советом местных депутатов.

Сергей Зуйков свою вину не признал и заявил, что не знал о незаконности своих действий и был уверен, что заслужил эти премии. Несмотря на это суд назначил бывшему чиновнику три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также обязал компенсировать муниципальному бюджету нанесённый урон.

Приговор суда в силу не вступил, и пока Зуйков может его оспорить.

Теги  •  #премия #Сергей Зуйков #Тарский район

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Алёна Ярошевич  •  7 августа 2017, 16:36

Такие решения суда обычно не оспаривают, чтобы не капнули глубже и не накинули срока, тем более, что он условный.

Ответить
Ада С  •  7 августа 2017, 15:07

Вот так чиновники и живут - сами себя благодарят и удивляются, когда оказывается это незаконно!!!

Ответить
Юля Пучкова  •  7 августа 2017, 14:20

Интересно, данный чиновник за непосильный труд на благо народа, премировал только себя, или еще и своих подчиненных?

Ответить
Последние новости
Омский "Дом радужного детства" получит президентский грант в размере почти 6 млн рублей  •  сегодня, 17:40
Фильм омича представят на фестивале "Короче" в статусе российской премьеры  •  сегодня, 17:03
Омская область стала одним из самых счастливых российских регионов  •  сегодня, 16:44
Ночью в центре Омска снова перекроют дороги  •  сегодня, 15:51  •   1
Из-за жары в Омске сохраняется высокий уровень загрязнения воздуха  •  сегодня, 15:27  •   1
В Омской области утонули школьники 7 и 15 лет  •  сегодня, 15:18  •   1
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400