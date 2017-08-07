Экс-главу Тарского района осудили за самопремирование

59-летний Сергей Зуйков выписывал себе премии в течение года, считая, что заслужил поощрение.

Большереченский районный суд признал бывшего главу Тарского муниципального района Сергея Зуйкова виновным в трёх эпизодах присвоения. С апреля 2014 года по апрель 2015-го чиновник издавал распоряжения о выплате себе премий на сумму около 200 тыс. руб. При этом вопрос премирования должен решаться Советом местных депутатов.

Сергей Зуйков свою вину не признал и заявил, что не знал о незаконности своих действий и был уверен, что заслужил эти премии. Несмотря на это суд назначил бывшему чиновнику три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также обязал компенсировать муниципальному бюджету нанесённый урон.

Приговор суда в силу не вступил, и пока Зуйков может его оспорить.