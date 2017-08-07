Шторм завалил деревьями трассу из Омска в Муромцево и залил ливнем Седельниково
Общество  •   7 августа 2017, 10:37, последнее обновление 7 августа 2017, 10:42  •  печать

Шторм завалил деревьями трассу из Омска в Муромцево и залил ливнем Седельниково

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Непогода бушевала в нескольких районах Омской области.

Накануне синоптики объявили штормовое предупреждение до утра понедельника, 7 августа. В регионе ожидались ливни с грозами и ветер порывами 19-24 м/с.

Прогноз оправдался в ряде районов Омской области.

Гроза наблюдалась в большинстве районов Омской области. В Седельниковском районе был ливень, выпало 20 мм осадков. Ветер 20 м/с наблюдался в Черлакском и Называевском районах, - сообщали корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Кроме того, в Муромцевском районе ветер повалил деревья, которые перегородили трассу Муромцево - Седельниково.

 
Теги  •  #Муромцевский район #МЧС #Называевский район #погода #Седельниковский район #фото #Черлакский район #штормовое предупреждение

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