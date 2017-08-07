Шторм завалил деревьями трассу из Омска в Муромцево и залил ливнем Седельниково

Накануне синоптики объявили штормовое предупреждение до утра понедельника, 7 августа. В регионе ожидались ливни с грозами и ветер порывами 19-24 м/с.

Прогноз оправдался в ряде районов Омской области.

Гроза наблюдалась в большинстве районов Омской области. В Седельниковском районе был ливень, выпало 20 мм осадков. Ветер 20 м/с наблюдался в Черлакском и Называевском районах, - сообщали корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Кроме того, в Муромцевском районе ветер повалил деревья, которые перегородили трассу Муромцево - Седельниково.