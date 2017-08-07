Синоптики рассказали, каким будет август в Омске
Общество  •   7 августа 2017, 09:47, последнее обновление 7 августа 2017, 09:52  •  печать

Синоптики рассказали, каким будет август в Омске

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Специалисты дали предварительный прогноз на последний летний месяц.

Ожидается, что средняя месячная температура воздуха будет около нормы +14…+17°С. В первой декаде возможно повышение до +32 градусов, в третьей - понижение до +12 градусов.

Дожди различной интенсивности, местами грозы предполагаются во второй пятидневке, в начале и конце второй и большинстве дней третьей декады, - сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

При этом месячное количество осадков предполагается около нормы (43-70 мм).

Теги  •  #погода

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  7 августа 2017, 10:06

В конце августа всегда немного холодает. Хорошо, что в первой половине еще постоят теплые деньки.

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