Синоптики рассказали, каким будет август в Омске

Ожидается, что средняя месячная температура воздуха будет около нормы +14…+17°С. В первой декаде возможно повышение до +32 градусов, в третьей - понижение до +12 градусов.

Дожди различной интенсивности, местами грозы предполагаются во второй пятидневке, в начале и конце второй и большинстве дней третьей декады, - сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

При этом месячное количество осадков предполагается около нормы (43-70 мм).