С Днём города!
Общество  •   5 августа 2017, 08:02, последнее обновление 5 августа 2017, 09:13  •  печать

С Днём города!

Председатель Омского городского совета Галина Горст и исполняющий обязанности мэра города Омска Сергей Фролов поздравляют омичей с Днём города.

Уважаемые омичи!

Искренне поздравляем вас с Днём города! Омск начинает четвёртый век своей истории. Каким он будет - это напрямую зависит от его жителей, от их энергии, патриотизма, воли. За последние годы нам - власти, бизнесу, общественникам - удалось добиться прорывных результатов в развитии общего дома: отремонтировано небывалое количество дорог, построены десятки новых детских садов и школ, появились новые современные общественные пространства, спортивные объекты и школы искусств, возведены микрорайоны для переселения из аварийного жилья.

Конечно, время постоянно бросает нам новые вызовы, но, убеждены, омичи, всей душой любящие свою малую родину, сумеют дать на них адекватный ответ. Когда мы едины, нам по силам решить любую, даже самую сложную и трудную задачу.

Счастья вам, дорогие земляки, пусть всегда рядом с вами будут родные и близкие, путь удача сопутствует вам во всех добрых начинаниях! Благополучия и процветания тебе, Омск!

Председатель Омского городского совета Г. Н. Горст

И. о. мэра города Омск С. П. Фролов

Галина Горст  Сергей Фролов

Теги  •  #Галина Горст #Горсовет #День города #Сергей Фролов

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