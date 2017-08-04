В Омске открылась "Флора" с шестиметровой Жар-Птицей
Общество  •   4 августа 2017, 16:27, последнее обновление 4 августа 2017, 16:43  •  печать

В Омске открылась "Флора" с шестиметровой Жар-Птицей

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Зелёная выставка поразила горожан большим количеством фигур сказочных персонажей.

В центре города сегодня, 4 августа, открылась 66-я выставка зелёного строительства "Флора". Её тема звучит как "Приглашаем в Цветоград", а героями стали персонажи сказок и мультфильмов.

В трёх скверах, занятых "Флорой", появились "Бременские музыканты" в полном составе, "Три поросёнка", Дюймовочка в огромном цветке, огромная черепаха, Старик Хоттабыч с цветочной бородой, "Двое из ларца", Красная Шапочка в плаще из цветов, Айболит лечит медведя и крокодила. Учащиеся тридцати городских школ создали композицию "Незнайка в Солнечном городе". Настоящим хитом выставки стала шестиметровая "Жар-Птица". Сказочная красавица распушила свой хвост из красно-жёлтых цветов и зеркальных кусочков.

На выставке высажено более 500 тысяч цветов. Кроме того, мы используем крупномерные деревья и кустарники, которые можно увидеть на набережной Тухачевского, - рассказала "Омск Здесь" главный агроном города Галина Цыганова.

Добавим, что свои "Флоры" на этой неделе открылись во всех округах Омска.

Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров
1 / 30  •  Темой 66-й зелёной выставки "Флора" выбрали сказки и мультфильмы. Фото: Илья Петров

Фото: Илья Петров

Теги  •  #Галина Цыганова #флора #фото

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