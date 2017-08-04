В День города на Омск обрушится магнитная буря

В августе ожидается четыре магнитных бури: 5, 17, 18 и 28 августа, но именно 5 августа, в День города, в Омске будет наблюдаться пик солнечной активности месяца. Начнётся магнитная буря в полночь, а с 6:00 пойдёт на спад и к 9:00 снизится до "слабого" уровня. Продержится она до 18:00 6 августа.

Отметим, что магнитные бури могут стать причиной сильной головной боли, усталости, общего плохого самочувствия, бессонницы и других неприятных состояний, которые влияют на здорового человека.

Отметим, что завтра, 5 августа, в Омске пройдёт День города. Состоятся сотни культурных и спортивных мероприятий, в том числе Сибирский международный марафон. Праздничный фейерверк, посвящённый 301-й годовщине основания Омска, пройдёт у Омской крепости в 22:00.