Омский фермер решил не рассказывать о павшем в карантинной зоне поросёнке

В селе Красноярка Омского района, где действует карантин по африканской чуме свиней (АЧС), местный житель Гаврилюк обнаружил в своём сарае труп поросёнка. Животное заболело за два дня до этого, и мужчина обратился в ветеринарную службу Новотроицкого сельского поселения. Поросёнку поставили уколы, однако 23 июля он умер.

Вместо того, чтобы оповестить ветеринарные службы о падеже свиньи и утилизировать труп, Гаврилюк закопал его за огородом. Тем самым были нарушены санитарные нормы. При этом о произошедшем стало известно только через неделю. В омском управлении Россельхознадзора сообщили, что на владельца подворья заведены два административных дела за сокрытие информации о падеже и нарушении правил утилизации биологических отходов.

Добавим, что по состоянию на 3 августа в шести районах Омской области (Саргатский, Любинский, Омский, Таврический, Горьковский, Оконешниковский) и в черте города - Советском и Октябрьском округах (п. Береговой, м/р Николаевка, м/р Новоалександровка, п. Крутая горка) отчуждено около 8 тыс. свинопоголовья общим весом 531 тонны. Специалисты исследовали на африканскую чуму 1114 проб, положительный результат дала 81 проба.