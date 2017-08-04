Омский фермер решил не рассказывать о павшем в карантинной зоне поросёнке
Общество  •   4 августа 2017, 09:55, последнее обновление 4 августа 2017, 10:05  •  печать

Омский фермер решил не рассказывать о павшем в карантинной зоне поросёнке

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Специалисты выявили в пригороде Омска ещё одну попытку скрыть падёж свиней.

В селе Красноярка Омского района, где действует карантин по африканской чуме свиней (АЧС), местный житель Гаврилюк обнаружил в своём сарае труп поросёнка. Животное заболело за два дня до этого, и мужчина обратился в ветеринарную службу Новотроицкого сельского поселения. Поросёнку поставили уколы, однако 23 июля он умер.

Вместо того, чтобы оповестить ветеринарные службы о падеже свиньи и утилизировать труп, Гаврилюк закопал его за огородом. Тем самым были нарушены санитарные нормы. При этом о произошедшем стало известно только через неделю. В омском управлении Россельхознадзора сообщили, что на владельца подворья заведены два административных дела за сокрытие информации о падеже и нарушении правил утилизации биологических отходов.

Добавим, что по состоянию на 3 августа в шести районах Омской области (Саргатский, Любинский, Омский, Таврический, Горьковский, Оконешниковский) и в черте города - Советском и Октябрьском округах (п. Береговой, м/р Николаевка, м/р Новоалександровка, п. Крутая горка) отчуждено около 8 тыс. свинопоголовья общим весом 531 тонны. Специалисты исследовали на африканскую чуму 1114 проб, положительный результат дала 81 проба.

Теги  •  #Красноярка #Россельхознадзор #чума

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