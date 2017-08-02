Чума свиней из Омска подошла к границе Новосибирской области

Сегодня, 2 августа, в Минсельхозпроде состоялось очередное заседание комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории региона. В частности чиновники обсудили ход мероприятий по ликвидации очагов африканской чумы свиней, обеспечение режима карантина и организацию выплат компенсаций владельцам личных подворий, пострадавших от АЧС.

Несмотря на то, что снят карантин в посёлке Ачаирский Омского района и деревне Верблюжье Саргатского района, откуда и пошло заболевание свиней, накануне вышёл указ губернатора Виктора Назарова о том, что в эпизоотических очагах, первой и второй угрожаемых зонах были установлены ограничительные мероприятия. Карантин по АЧС продлится до 31 августа.

- На сегодняшний день в первую угрожаемую зону включены Омский район (с. Харино, с. Надеждино, п. Ключи, д. Большекулачье, Красная Горка), Любинский район (с. Китайлы, п. Политотдел), Оконешниковский район (д. Камышино). Также в первую угрожаемую зону попали микрорайоны "Береговой", "Новоалександровский" и посёлок Николаевка Советского административного округа города Омска, - сообщили в облправительстве.

Уточним, речь идёт уже о шестом районе, где зафиксирована АЧС - Оконешниковском. Ранее вирус был официально подверждён на территории Саргатского, Омского, Любинского, Горьковского и Таврического районов.

В соответствии с документом на территории первой угрожаемой зоны на период ограничительных мероприятий строго запрещено вывозить живых свиней, свиноводческую продукцию и сырье за ее пределы. Кроме того, запрещена реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления. В Советском округе Омска уже начали организовывать дополнительные посты для проверки въезжающих в город автомобилей. Ограничительные мероприятия также проводятся в Омском и Оконешниковском районах.

Кроме того, 1 августа вышло распоряжение правительства Омской области об организации отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства на территории отдельных муниципальных образований Омской области.

- В распоряжении говорится о создании специальных комиссий на территории Любинского, Оконешниковского, Омского районов и муниципального образования городской округ город Омск Омской области. Комиссиям в срок до 13 августа поручено организовать и провести в соответствии с законодательством отчуждение свиней и изъятие продуктов убоя в данных районах, - сообщили в правительстве.

Что касается компенсаций владельцам личных подворий, у которых было отчуждено поголовье, то из средств резервного фонда на эти цели выделено 64,5 млн рублей. Первые выплаты начнутся уже на следующей неделе.

Добавим, что всего с начала проведенных мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации очагов АЧС отчуждено 7274 голов свиней общим весом 483,8 тонн.