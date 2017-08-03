Африканская чума охватила Кормиловский и Нижнеомский районы
Общество  •   3 августа 2017, 17:54, последнее обновление 3 августа 2017, 18:12  •  печать

Африканская чума охватила Кормиловский и Нижнеомский районы

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При исследовании поголовья свиней на африканскую чуму, положительные пробы были выявлены в Кормиловском и Нижнеомском районах. Омские власти вводят ограничительные меры.

По сведениям Главного управления ветеринарии Омской области, 2 августа при исследовании патологического материала и проб крови подтвердился результат на африканскую чуму свиней (АЧС) в селе Юрьево Кормиловского района и деревне Кабурлы Нижнеомского. Как сообщает областное правительство, здесь введут ограничительные мероприятия. На территории эпизоотических очагов они будут действовать до 2 сентября 2017 года.

По состоянию на 3 августа 2017 года в шести районах Омской области (Любинский, Омский, Саргатский, Таврический, Горьковский, Оконешниковский) и в черте города – Советском и Октябрьском округах (п. Береговой, м/р Николаевка, м/р Новоалександровка, п. Крутая горка) отчуждено около 8 тыс. свинопоголовья общим весом 531 тонны. За период с 11 июля по 2 августа из 1114 исследованных на африканскую чуму проб, положительный результат дала 81 проба.

Добавим, компенсации из средств резервного фонда владельцам личных подворий, у которых было изъято поголовье, составляет 70,6 млн. руб. Первые выплаты начнутся на следующей неделе фермерам села Верблюжье Саргатского района, где первым в Прииртышье был зарегистрирован очаг АЧС.

Теги  •  #карантин #компенсация #свинья #чума

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  3 августа 2017, 20:51

А если она продолжит дальше распространяться? Это вполне возможно, пока не люди не найдут противоядие против вируса.

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Олег Конанов  •  3 августа 2017, 19:37

Главное, все локализуется и подавляется, а она опять возвращается. Как так может быть?

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11 друзей Горацио  •  4 августа 2017, 00:05

Вроде и Африка далеко и свиньи никак не связаны. Видимо, её по воздуху переносит как меркаптан.

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Мирослав В-ов  •  3 августа 2017, 18:05

Как же остановить эту чуму? Мы так все поголовье свиней потеряем вскоре, если что-то не придумаем.

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