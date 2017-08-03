Африканская чума охватила Кормиловский и Нижнеомский районы

При исследовании поголовья свиней на африканскую чуму, положительные пробы были выявлены в Кормиловском и Нижнеомском районах. Омские власти вводят ограничительные меры.

По сведениям Главного управления ветеринарии Омской области, 2 августа при исследовании патологического материала и проб крови подтвердился результат на африканскую чуму свиней (АЧС) в селе Юрьево Кормиловского района и деревне Кабурлы Нижнеомского. Как сообщает областное правительство, здесь введут ограничительные мероприятия. На территории эпизоотических очагов они будут действовать до 2 сентября 2017 года.

По состоянию на 3 августа 2017 года в шести районах Омской области (Любинский, Омский, Саргатский, Таврический, Горьковский, Оконешниковский) и в черте города – Советском и Октябрьском округах (п. Береговой, м/р Николаевка, м/р Новоалександровка, п. Крутая горка) отчуждено около 8 тыс. свинопоголовья общим весом 531 тонны. За период с 11 июля по 2 августа из 1114 исследованных на африканскую чуму проб, положительный результат дала 81 проба.

Добавим, компенсации из средств резервного фонда владельцам личных подворий, у которых было изъято поголовье, составляет 70,6 млн. руб. Первые выплаты начнутся на следующей неделе фермерам села Верблюжье Саргатского района, где первым в Прииртышье был зарегистрирован очаг АЧС.