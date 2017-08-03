Омскую чиновницу восстановили на работе только через суд

Москаленский районный суд Омской области рассмотрел дело по иску местной жительницы к администрации Москаленского района и управлению образования администрации Москаленского района о восстановлении на работе, а также взыскании зарплаты за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда и частично удовлетворил требования омички.

Суд обязал ответчиков в равных долях выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб. и расходы по оплате юридических услуг на сумму 20 тыс. руб. Кроме того, суд решил восстановить омичку на должность директора "Центра по комплексному обеспечению деятельности учреждений в сфере образования" Москаленского района Омской области.

Исполнительный документ о восстановлении на работу поступил в Москаленский районный отдел судебных приставов 21 июля. Уже 24 июля сотрудник УФССП получил приказ о восстановлении омички на работе в прежней должности. Также ей выплатили компенсацию за время вынужденного отгула.