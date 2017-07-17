Администрация омского села установила фонари после вмешательства приставов

Благодаря исполнительному производству администрация Новокарасукского села установила фонари, которые закупила ещё в мае.

В Крутинский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ в отношении администрации Новокарасукского села. Чиновники не установили освещение на улице Набережной и Рабочем переулке, тем самым подвергнув опасности жизни водителей и пешеходов.

Оказалось, что необходимое оборудование было закуплено ещё в мае. Приобретение 30 светодиодных прожекторов, 274 метров кабеля, фотореле, счётчиков и выключателей обошлось администрации в 24 683 руб.

Через несколько дней после начала исполнительного производства были наняты рабочие, которые установили фонари на столбах и завершили все необходимые работы в положенный срок.