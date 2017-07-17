Администрация омского села установила фонари после вмешательства приставов
Общество  •  17 июля 2017, 10:35, последнее обновление 17 июля 2017, 10:41  •  печать

Администрация омского села установила фонари после вмешательства приставов

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Благодаря исполнительному производству администрация Новокарасукского села установила фонари, которые закупила ещё в мае.

В Крутинский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ в отношении администрации Новокарасукского села. Чиновники не установили освещение на улице Набережной и Рабочем переулке, тем самым подвергнув опасности жизни водителей и пешеходов.

Оказалось, что необходимое оборудование было закуплено ещё в мае. Приобретение 30 светодиодных прожекторов, 274 метров кабеля, фотореле, счётчиков и выключателей обошлось администрации в 24 683 руб.

Через несколько дней после начала исполнительного производства были наняты рабочие, которые установили фонари на столбах и завершили все необходимые работы в положенный срок.

Теги  •  #приставы #село #фонарь

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