Приставы оштрафовали омича за кутёж в Крыму

В отдел судебных приставов по Октябрьскому округу Омска поступило исполнительное производство о взыскании штрафа с 31-летнего омича за то, что он совершил правонарушение, пока находился в городе Алушта.
Как оказалось, мужчину задержали сотрудники ОМВД по городу Алуште на улице Горького, когда он шёл из одного ночного клуба в другой. Омич был сильно пьян, о чём свидетельствовал сильный запах спиртного, нетвёрдая походка и дезориентация в пространстве.
Алуштинский городской суд посчитал поведение приезжего, как "оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность", поэтому обязал заплатить штраф за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Однако мужчина никак не отреагировал на требование суда.
Тогда омский судебный пристав-исполнитель направила запросы в банки и регистрационные органы и обнаружила счёт должника в банке, с которого и была списана сумма штрафа. Отметим, что неуплата административного штрафа в установленный срок влечёт за собой повторную административную ответственность, что может привести к удвоению штрафа или аресту.
А по каким критериям определяют, что поведение "оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность" ? Мне кажется, это очень субъективное мнение может быть.
Так всегда и бывает. Деньги на гулянку имеются, а платить штраф не хочется. Но все равно ведь заставили это сделать.