Приставы оштрафовали омича за кутёж в Крыму

Сотрудники УФССП России по Омской области списали с банковского счёта омича штраф за то что омич ходил пьяным по городу Алуште.

В отдел судебных приставов по Октябрьскому округу Омска поступило исполнительное производство о взыскании штрафа с 31-летнего омича за то, что он совершил правонарушение, пока находился в городе Алушта.

Как оказалось, мужчину задержали сотрудники ОМВД по городу Алуште на улице Горького, когда он шёл из одного ночного клуба в другой. Омич был сильно пьян, о чём свидетельствовал сильный запах спиртного, нетвёрдая походка и дезориентация в пространстве.

Алуштинский городской суд посчитал поведение приезжего, как "оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность", поэтому обязал заплатить штраф за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Однако мужчина никак не отреагировал на требование суда.

Тогда омский судебный пристав-исполнитель направила запросы в банки и регистрационные органы и обнаружила счёт должника в банке, с которого и была списана сумма штрафа. Отметим, что неуплата административного штрафа в установленный срок влечёт за собой повторную административную ответственность, что может привести к удвоению штрафа или аресту.