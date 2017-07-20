Приставы оштрафовали омича за кутёж в Крыму
Общество  •  20 июля 2017, 10:35, последнее обновление 20 июля 2017, 10:42  •  печать

Приставы оштрафовали омича за кутёж в Крыму

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Сотрудники УФССП России по Омской области списали с банковского счёта омича штраф за то что омич ходил пьяным по городу Алуште.

В отдел судебных приставов по Октябрьскому округу Омска поступило исполнительное производство о взыскании штрафа с 31-летнего омича за то, что он совершил правонарушение, пока находился в городе Алушта.

Как оказалось, мужчину задержали сотрудники ОМВД по городу Алуште на улице Горького, когда он шёл из одного ночного клуба в другой. Омич был сильно пьян, о чём свидетельствовал сильный запах спиртного, нетвёрдая походка и дезориентация в пространстве.

Алуштинский городской суд посчитал поведение приезжего, как "оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность", поэтому обязал заплатить штраф за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Однако мужчина никак не отреагировал на требование суда.

Тогда омский судебный пристав-исполнитель направила запросы в банки и регистрационные органы и обнаружила счёт должника в банке, с которого и была списана сумма штрафа. Отметим, что неуплата административного штрафа в установленный срок влечёт за собой повторную административную ответственность, что может привести к удвоению штрафа или аресту.

Теги  •  #Крым #приставы #пьяный #штраф

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Комментарии
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Александр Комаров  •  20 июля 2017, 12:08

А по каким критериям определяют, что поведение "оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность" ? Мне кажется, это очень субъективное мнение может быть.

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Виктор Монин  •  20 июля 2017, 11:27

Так всегда и бывает. Деньги на гулянку имеются, а платить штраф не хочется. Но все равно ведь заставили это сделать.

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