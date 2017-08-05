301-онлайн! Как омичи празднуют День города

15:40 Омск вверх тормашками. Спасибо пилотам за поздравление и отличное шоу!
15:10. Продолжаем небесную тему.
14:55 Марафон с высоты птичьего полёта!
14:40 В парке Победы рыцари мутузят друг друга на фестивале "Щит Сибири". Зрителей там ждут и завтра.
14:30 Погоды нынче стоят отличные!
14:07 А в небе - группа высшего пилотажа "Регион". Смотрим нашу трансляцию!
13:56 Эти ребята подарили участникам марафона кучу улыбок.
13:40 Миленько ;-)
13:24 Уже скоро дороги Советского округа откроют для движения автомобилей. Надеемся, что с проезжей части успеют убрать мусор, оставшийся после марафонцев.
13:15 Напомним, что в этом году трассу главной дистанции SIM изменили и марафонцы, по сути, бегут 2 круга. Интернет-пользователь @Reveroff выступил с интересной инициативой.
У меня предложение: может быть, на будущий год марафонцы просто побегают кругами вокруг областного правительства и все будут довольны? https://t.co/qVZxlJX3uX— Марк Тлен (@Reveroff) 5 августа 2017 г.
13:10 Четыре минуты понадобилась курсантам Омского бронетанкового института, чтобы собрать армейский уазик и уехать на нём
в закат за кулисы "Рембата".
12:50 Наша читательница Наталья сообщает о серьёзной пробке на улице Масленникова в направлении Ленинградского моста.
12:46 По данным сервиса "Яндекс Карты", автомобильные пробки оцениваются всего в 3 балла. Однако, на некоторых участках наблюдаются серьёзные затруднения. Наибольшие проблемы из-за перекрытия улицы Красный путь и части проспекта Мира испытывают жители городка Нефтяников.
12:40 На "Рембате" всё смешалось - танки, люди, самолёты...
12:29 Отдых омичей сегодня охраняют около двух тысяч полицейских.
12:05 Победитель Сибирского международного марафона Андрей Лейман с командой врачей SIM.
11:59 Вы ещё не ходили на "Флору"? Тогда "Флора" идёт к вам! Наш фоторепортаж с зелёной выставки смотрите здесь.
11:44 Даже пёсики бежали марафон.
11:38 Из женщин первой на основной дистанции Сибирского международного марафона финиширует Ирина Юманова из города Чебоксары (Чувашская республика). В прошлом году она становилась бронзовой призёркой SIM.
11:33 Вот так финиширует победитель Сибирского международного марафона - краснодарец Андрей Лейман. В Омске он бежал марафон впервые. Среди женщин на данный момент лидируют Ирина Юманова.
11:29 Поставим Омску гигантский лайк.
11:05 Кстати, этой открытке больше 100 лет.
С Днём города, омичи! pic.twitter.com/vyuZJ0qP73— Дед Пахом O||||||O (@DedPachom) 5 августа 2017 г.
10:53 На полигоне Танкового института сегодня проходят соревнования "Рембат". И на том поле грохочут не только танки.
10:44 Поздравляем коллег! Телеканал "Продвижение" собрал внушительную команду.
10:30 Замечательная песня и архивные фотографии нашего любимого города. Наслаждайтесь!
10:24 В Сибирском международном марафоне приняли участие многие омские чиновники. В этом году из программы марафона исключили VIP-забег, поэтому им пришлось покорять свою дистанцию в общем забеге. На фото вице-спикер Заксобрания Александр Артёмов, заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков, начальник главного управления информационной политики (ГУИП) Станислав Сумароков, министра культуры Омской области Юрий Трофимов. Губернатор Виктор Назаров в пробежке участия не принял.
10:21 Соцсети наполняются медалями.
10:06 Не сидите сегодня дома. Все гулять!
9:47 Омич ностальгирует
9:35 В забеге на 3 км приняла участие дружная команда телеканала "Продвижение".
9:21 Вот таким получился старт на самой массовой дистанции SIM - 3 км.
9:18 Кстати, о тепле. Сейчас за окном 16°C. Днём воздух прогреется до 22°C, возможен небольшой дождь. Хорошая погода для пробежки.
9:12 Этим утром можно почувствовать себя королём дороги. На тротуарах тоже пустынно. Многие омичи ещё нежатся дома в тёплых постелях.
8:59 Прямо сейчас на Соборной площади начинается Сибирский международный марафон. Пожелаем спортсменам удачи, а всем остальным омичам напомним, какие дороги сегодня будут перекрыты в Омске из-за марафона и других мероприятий.
8:35 Сегодня в городе пройдёт множество праздничных мероприятий. Основные торжества мы собрали на удобной афише.
8:32 Доброе утро, Омск! С праздником! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию.