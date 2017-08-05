301-онлайн! Как омичи празднуют День города
Общество  •   5 августа 2017, 08:32, последнее обновление 5 августа 2017, 15:48  •  печать

301-онлайн! Как омичи празднуют День города

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Сегодня, 5 августа, Омску исполняется 301 год. Как жители города отмечают праздник - смотрите в нашей онлайн-трансляции. Вас ждут интересные новости, полезная информация, яркие фото и видео.

15:40 Омск вверх тормашками. Спасибо пилотам за поздравление и отличное шоу!

 

#regionjt поздравляет жителей Омска с днём города!

Публикация от Max (@maxim_ignatov)

 

15:10. Продолжаем небесную тему.

 

14:55 Марафон с высоты птичьего полёта!

 

14:40 В парке Победы рыцари мутузят друг друга на фестивале "Щит Сибири". Зрителей там ждут и завтра.

 

14:30 Погоды нынче стоят отличные!

14:07 А в небе - группа высшего пилотажа "Регион". Смотрим нашу трансляцию!

13:56 Эти ребята подарили участникам марафона кучу улыбок.

 

13:40 Миленько ;-)

 

13:24 Уже скоро дороги Советского округа откроют для движения автомобилей. Надеемся, что с проезжей части успеют убрать мусор, оставшийся после марафонцев.

13:15 Напомним, что в этом году трассу главной дистанции SIM изменили и марафонцы, по сути, бегут 2 круга. Интернет-пользователь @Reveroff выступил с интересной инициативой.

13:10 Четыре минуты понадобилась курсантам Омского бронетанкового института, чтобы собрать армейский уазик и уехать на нём в закат за кулисы "Рембата".

12:50 Наша читательница Наталья сообщает о серьёзной пробке на улице Масленникова в направлении Ленинградского моста.

12:46 По данным сервиса "Яндекс Карты", автомобильные пробки оцениваются всего в 3 балла. Однако, на некоторых участках наблюдаются серьёзные затруднения. Наибольшие проблемы из-за перекрытия улицы Красный путь и части проспекта Мира испытывают жители городка Нефтяников. 

12:40 На "Рембате" всё смешалось - танки, люди, самолёты...

12:29 Отдых омичей сегодня охраняют около двух тысяч полицейских.

12:05 Победитель Сибирского международного марафона Андрей Лейман с командой врачей SIM.

11:59 Вы ещё не ходили на "Флору"? Тогда "Флора" идёт к вам! Наш фоторепортаж с зелёной выставки смотрите здесь.

11:44 Даже пёсики бежали марафон.

11:38 Из женщин первой на основной дистанции Сибирского международного марафона финиширует Ирина Юманова из города Чебоксары (Чувашская республика). В прошлом году она становилась бронзовой призёркой SIM.

11:33 Вот так финиширует победитель Сибирского международного марафона - краснодарец Андрей Лейман. В Омске он бежал марафон впервые. Среди женщин на данный момент лидируют Ирина Юманова.

11:29 Поставим Омску гигантский лайк.

11:05 Кстати, этой открытке больше 100 лет.

10:53 На полигоне Танкового института сегодня проходят соревнования "Рембат". И на том поле грохочут не только танки.

10:44 Поздравляем коллег! Телеканал "Продвижение" собрал внушительную команду.

 

10:30 Замечательная песня и архивные фотографии нашего любимого города. Наслаждайтесь!

10:24 В Сибирском международном марафоне приняли участие многие омские чиновники. В этом году из программы марафона исключили VIP-забег, поэтому им пришлось покорять свою дистанцию в общем забеге. На фото вице-спикер Заксобрания Александр Артёмов, заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков, начальник главного управления информационной политики (ГУИП) Станислав Сумароков, министра культуры Омской области Юрий Трофимов. Губернатор Виктор Назаров в пробежке участия не принял.

10:21 Соцсети наполняются медалями.

10:06 Не сидите сегодня дома. Все гулять!

9:47 Омич ностальгирует

9:35 В забеге на 3 км приняла участие дружная команда телеканала "Продвижение".

9:21 Вот таким получился старт на самой массовой дистанции SIM - 3 км.

9:18 Кстати, о тепле. Сейчас за окном 16°C. Днём воздух прогреется до 22°C, возможен небольшой дождь. Хорошая погода для пробежки.

9:12 Этим утром можно почувствовать себя королём дороги. На тротуарах тоже пустынно. Многие омичи ещё нежатся дома в тёплых постелях.

8:59 Прямо сейчас на Соборной площади начинается Сибирский международный марафон. Пожелаем спортсменам удачи, а всем остальным омичам напомним, какие дороги сегодня будут перекрыты в Омске из-за марафона и других мероприятий. 

Схема закрытия движения транспорта Схема закрытия движения транспорта Схема закрытия движения транспорта Схема закрытия движения транспорта Схема закрытия движения транспорта Схема закрытия движения транспорта Схема закрытия движения транспорта Схема закрытия движения транспорта
1 / 8  •  Схема закрытия движения транспорта

8:35 Сегодня в городе пройдёт множество праздничных мероприятий. Основные торжества мы собрали на удобной афише.

8:32 Доброе утро, Омск! С праздником! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию. 

Теги  •  #видео #День города #праздник #соцсети #фото

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