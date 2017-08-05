301-онлайн! Как омичи празднуют День города

Сегодня, 5 августа, Омску исполняется 301 год. Как жители города отмечают праздник - смотрите в нашей онлайн-трансляции. Вас ждут интересные новости, полезная информация, яркие фото и видео.

15:40 Омск вверх тормашками. Спасибо пилотам за поздравление и отличное шоу!

#regionjt поздравляет жителей Омска с днём города! Публикация от Max (@maxim_ignatov) Авг 5 2017 в 2:24 PDT

15:10. Продолжаем небесную тему.

14:55 Марафон с высоты птичьего полёта!

14:40 В парке Победы рыцари мутузят друг друга на фестивале "Щит Сибири". Зрителей там ждут и завтра.

14:30 Погоды нынче стоят отличные!

Публикация от Ksenia Fedeneva (@ksuniyaa) Авг 5 2017 в 12:54 PDT

14:07 А в небе - группа высшего пилотажа "Регион". Смотрим нашу трансляцию!

13:56 Эти ребята подарили участникам марафона кучу улыбок.

13:40 Миленько ;-)

13:24 Уже скоро дороги Советского округа откроют для движения автомобилей. Надеемся, что с проезжей части успеют убрать мусор, оставшийся после марафонцев.

13:15 Напомним, что в этом году трассу главной дистанции SIM изменили и марафонцы, по сути, бегут 2 круга. Интернет-пользователь @Reveroff выступил с интересной инициативой.

У меня предложение: может быть, на будущий год марафонцы просто побегают кругами вокруг областного правительства и все будут довольны? https://t.co/qVZxlJX3uX — Марк Тлен (@Reveroff) 5 августа 2017 г.

13:10 Четыре минуты понадобилась курсантам Омского бронетанкового института, чтобы собрать армейский уазик и уехать на нём в закат за кулисы "Рембата".

12:50 Наша читательница Наталья сообщает о серьёзной пробке на улице Масленникова в направлении Ленинградского моста.

12:46 По данным сервиса "Яндекс Карты", автомобильные пробки оцениваются всего в 3 балла. Однако, на некоторых участках наблюдаются серьёзные затруднения. Наибольшие проблемы из-за перекрытия улицы Красный путь и части проспекта Мира испытывают жители городка Нефтяников.

12:40 На "Рембате" всё смешалось - танки, люди, самолёты...

Публикация от julya.max_neva (@julyamax_neva) Авг 4 2017 в 9:54 PDT

12:29 Отдых омичей сегодня охраняют около двух тысяч полицейских.

Публикация от Полиция Омской области (@omsk_police) Авг 4 2017 в 2:42 PDT

12:05 Победитель Сибирского международного марафона Андрей Лейман с командой врачей SIM.

11:59 Вы ещё не ходили на "Флору"? Тогда "Флора" идёт к вам! Наш фоторепортаж с зелёной выставки смотрите здесь.

Публикация от 🌹🌹🌹🌹🌹Ирина Budanova🌹🌹🌹🌹🌹 (@budanova0990) Авг 4 2017 в 10:03 PDT

11:44 Даже пёсики бежали марафон.

Публикация от Мурат Маратович (@kindplay) Авг 4 2017 в 10:05 PDT

11:38 Из женщин первой на основной дистанции Сибирского международного марафона финиширует Ирина Юманова из города Чебоксары (Чувашская республика). В прошлом году она становилась бронзовой призёркой SIM.

11:33 Вот так финиширует победитель Сибирского международного марафона - краснодарец Андрей Лейман. В Омске он бежал марафон впервые. Среди женщин на данный момент лидируют Ирина Юманова.

Публикация от Минспорт Омской области (@minsport_omsk) Авг 4 2017 в 10:25 PDT

11:29 Поставим Омску гигантский лайк.

Публикация от Irina Pisareva (@irina_pisareva) Авг 4 2017 в 10:24 PDT

11:05 Кстати, этой открытке больше 100 лет.

10:53 На полигоне Танкового института сегодня проходят соревнования "Рембат". И на том поле грохочут не только танки.

Публикация от Stern Energy 2.0 (@aluminium_mountain_mustang) Авг 4 2017 в 2:56 PDT

10:44 Поздравляем коллег! Телеканал "Продвижение" собрал внушительную команду.

10:30 Замечательная песня и архивные фотографии нашего любимого города. Наслаждайтесь!

10:24 В Сибирском международном марафоне приняли участие многие омские чиновники. В этом году из программы марафона исключили VIP-забег, поэтому им пришлось покорять свою дистанцию в общем забеге. На фото вице-спикер Заксобрания Александр Артёмов, заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков, начальник главного управления информационной политики (ГУИП) Станислав Сумароков, министра культуры Омской области Юрий Трофимов. Губернатор Виктор Назаров в пробежке участия не принял.

10:21 Соцсети наполняются медалями.

10:06 Не сидите сегодня дома. Все гулять!

Публикация от Nogi3000 (@nogi3000) Авг 4 2017 в 8:22 PDT

9:47 Омич ностальгирует

Публикация от Маргоша,16 годиков,Омский бомж (@bomzik_omska) Авг 4 2017 в 8:19 PDT

9:35 В забеге на 3 км приняла участие дружная команда телеканала "Продвижение".

9:21 Вот таким получился старт на самой массовой дистанции SIM - 3 км.

9:18 Кстати, о тепле. Сейчас за окном 16°C. Днём воздух прогреется до 22°C, возможен небольшой дождь. Хорошая погода для пробежки.

9:12 Этим утром можно почувствовать себя королём дороги. На тротуарах тоже пустынно. Многие омичи ещё нежатся дома в тёплых постелях.

Публикация от Marina (@mary_panfilova_) Авг 4 2017 в 7:51 PDT

8:59 Прямо сейчас на Соборной площади начинается Сибирский международный марафон. Пожелаем спортсменам удачи, а всем остальным омичам напомним, какие дороги сегодня будут перекрыты в Омске из-за марафона и других мероприятий.

1 / 8 • Схема закрытия движения транспорта

8:35 Сегодня в городе пройдёт множество праздничных мероприятий. Основные торжества мы собрали на удобной афише.

8:32 Доброе утро, Омск! С праздником! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию.