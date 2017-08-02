На набережной Оми запроектировали пешеходные мосты и водные сады

В прошлом году министерство строительства России определило 40 городов для реализации крупного проекта по формированию комфортной городской среды. В нём несколько направлений, в том числе реконструкция ключевых общественных пространств до 2022 года. В Омске таковой выбрана территория в историческом центре - площадь Бударина (территория между улицами Гагарина и Ленина), набережные Оми и Иртыша, а также набережная Тухачевского.

На первом этапе (в 2017-2018 году) будут благоустроены площадь Бударина и правый берег Оми, где следующим летом откроется фан-зона для просмотра матчей чемпионата мира по футболу - 2018. Из федеральных средств выделяется 354 млн руб. Концепцию благоустройства разработало КБ Стрелка (Москва) вместе с омскими архитекторами. Авторы представили предварительные проекты сегодня, 2 августа, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа".

Набережные были выбраны для кардинального преображения, так как они отражают омскую символику - город на слиянии двух рек. Кроме того, их состояние (как и площади Бударина) оставляет желать лучшего. "Эти территории важны, но сейчас они не работают. Мы стараемся выбирать [для проектирования] пространства, где ещё ничего не сделано, где требуется работа и развитие", - рассказал представитель КБ Стрелка Даниил Хлебников.

Даниил Хлебников

Территорию набережных омские проектировщики хотят превратить в непрерывную пешеходную зону от Ленинградского моста до метромоста. В первую очередь необходимо провести берегоукрепление на обеих реках. А то, как будут выглядеть набережные, подсказывает уже сформировавшийся ландшафт.

- В наших концепциях нет вау-эффектов и чего-то очень большого. Должно быть минимальное вторжение в среду, - пояснил архитектор Александр Бегун. - Благоустройство - это озеленение, мощение, освещение, а также приоритеты по отношению к жителям. Главный приоритет - это пешеход, второй - велосипедист, а третий - автомобилист. Мы формулируем такие предложения, которые с минимальным количеством средств дадут максимальный эффект. При помощи простых средств мы получаем новое качество среды.

Авторы проектов Александр Бегун и Олег Фрейдин

Концепция благоустройства предусматривает создание на берегах Оми ландшафтного парка, водных садов, смотровой площадки, скамеек по склонам, а также трёх велопешеходных мостов - по левой и правой сторонам от ТК "Триумф" и напротив площади Бухгольца. На площади Бударина и правом берегу Оми запроектированы три зоны - "Белый двор", променад и "Горки" (более подробно об этом проекте читайте здесь). Прибрежной территории рядом с Тобольскими воротами предлагается придать "зубчатые" очертания второй Омской крепости, а также частично воссоздать крепостной земляной вал. Территория у ТЭЦ-1 может превратиться в площадку для театральных представлений, кинопоказов и концертов. На Театральной площади предусмотрено новое мощение, создание безбарьерной среды (отказ от лестниц в пользу пандусов) и озеленение по бокам площади, создающее эффект театральных кулис. На Иртышской набережной напротив музея истории Гражданской войны может появиться пирс с выходом к реке.

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Фото: КБ Стрелка

Что касается финансирования, то пока оно определено лишь на первый этап. До конца этой недели в мэрии Омска создадут план первоочередных работ. После утверждения проекта будут выбраны приоритетные объекты, и только после этого федеральный Минстрой утвердит размер выделяемых средств. При этом создание велопешеходных мостов потребует отдельного финансирования, и их строительство, скорее всего, отложится на перспективу.

- Мы ещё будем проводить обсуждение на Архитектурно-градостроительном совете, будут собираться предложения общественности. Затраты, думаю, всех пугают. Но мы постараемся реализовать этот проект, - прокомментировала главный архитектор Омской области Елена Михеева.

Елена Михеева

Добавим, что обсуждение концепции началось в марте, и очередная сессия состоится завтра, 3 августа.