Улицу Бударина превратят в пешеходную зону с террасами и гранитными дорожками

Полузаброшенная территория в центре Омска трансформируется в благоустроенное общественное пространство. Обновление участка ведётся в преддверии футбольного чемпионата мира.

В прошлом году министерство строительства России определило 40 городов, где проведут благоустройство к Чемпионату мира по футболу - 2018. В их число вошёл Омск. Здесь на улице Бударина откроется фан-зона и пройдёт фестиваль "Футбольное лето".

Общая площадь территории обновления составляет 50 га. Омский проект рассчитан до 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов. В текущем году изменится площадь Бударина (территория между улицами Гагарина и Ленина). С 2018 по 2022 годы пройдёт поэтапное благоустройство набережной Оми, Театральной площади, Иртышской набережной, территории Речного вокзала, площади Бухгольца, Омской крепости, набережной Тухачевского и улицы Интернациональной.

Площадь Бударина до и после благоустройства

Накануне архитекторы опубликовали концепцию благоустройства площади Бударина. Заброшенный и замусоренный участок на задворках реконструированной улицы Ленина превратится в событийное пространство с променадом.

Основная мысль заключается в том, что Бударина в какой-то мере является дублёром Любинского проспекта. Но она гораздо тише, там нет столько транспорта. Это уютное пространство, и если его благоустроить, улица Бударина и Любинский проспект составят хорошую пару, - рассказал корреспонденту "Омск Здесь" разработчик концепции Олег Фрейдин.

Центральными элементами проекта стали общественное пространство "Белый двор" и пешеходный транзит от улицы Карла Либкнехта до Оми. В прогулочной зоне предусмотрена мощёная гранитом дорожка, освещение, скамьи, урны, новые деревья и кустарники в кадках, элементы навигации. Оформится выход в сквер у Оми, спуск к воде и видовые площадки на склоне. "Белый двор" - это многофункциональное пространство, которое может использоваться круглогодично. На период крупных событий (в первую очередь, футбольного фестиваля) здесь появится круглый павильон, терраса, трибуны, павильон с киноэкраном, детская площадка, амфитеатр. Под Комсомольским мостом разместится театральная арт-площадка с подмостками и скамьями для зрителей. Летом площадка может использоваться для локальных мероприятий вроде ярмарок, фестивалей, лекций, концертов и кинопоказов, а зимой там можно залить каток и установить ёлку.

Фото: архитектурное ателье "РИМ"

По словам Олега Фрейдина, основную проблему в проектировании представляют правоотношения с владельцами земель и зданий. Несколько участков находятся в частной собственности, но годами не используются (например котлован, вырытый под вторую очередь торгового центра "Летур"). Муниципалитету вернулся участок под снесённым в 2014 году самостроем, и именно он стал местом под "Белый двор". На частной территории планируется высадить деревья, но этот вопрос пока не согласован с владельцами.

Отметим, что концепция в ближайшее время пройдёт общественное обсуждение. Проект курирует КБ "Стрелка" (Москва)​ и федеральный Минстрой. В 2017 году на благоустройство Омская область получит почти 450 млн руб.