Пешеходы получат на улице Ленина больше места и светофоров
Общество  •   7 июля 2017, 15:57, последнее обновление 7 июля 2017, 16:22  •  печать

Пешеходы получат на улице Ленина больше места и светофоров

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Тротуары вдоль улицы станут шире, а новые светофоры и переходы сделают трафик с Любинского проспекта непрерывным.

В ходе благоустройства второй очереди улицы Ленина изменится организация движения транспорта и пешеходов. Так, в створе улицы Лермонтова появится надземный переход со светофором. И это далеко не все изменения.

- На транспортном узле от улицы Броз Тито до Юбилейного моста сейчас осуществляется достаточно хаотичное движение что пешеходов, что автомобильного транспорта. Появятся светофорные объекты на улице Броз Тито, где они давно напрашиваются. Будут организованы пешеходные переходы на площади Ленина, по нечётной стороне улицы. Сейчас практически невозможно перейти улицы Думскую и Лермонтова, соблюдая правила. Эта ситуация будет решена переходами, светофорами и островком безопасности на площади Ленина, - рассказал сегодня замгендиректора СК "ИдеалСтрой" Павел Черняк.

В ходе благоустройства тротуары вдоль улицы Ленина станут шире. Кроме того, скорость движения транспорта на ремонтируемом участке снизится. Соответственно, в этом районе станет тише.

Добавим, что для проведения строительных работ на проезжей части со следующей недели, 10 июля, улицу Ленина начнут закрывать для транспорта. Все ограничения будут сняты с 1 сентября.

Теги  •  #благоустройство #дороги #Павел Черняк #улица Ленина

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