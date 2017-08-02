Омск остался без сердца
Общество  •   2 августа 2017, 13:21, последнее обновление 2 августа 2017, 13:22  •  печать

Омск остался без сердца

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Из сквера в центре города исчезла скульптура в виде сердца, символизирующая любовь к городу.

Пропажа произошла в сквере имени 30-летия ВЛКСМ (напротив ОмГУПСа). Из архитектурной композиции "Я люблю Омск" исчезло красное сердце. Горожанам оно приглянулось как интересное место для фотографирования.

Композиция "Я люблю Омск" из двухметровых букв и сердца появилась в сквере год назад. Она стала частью площадки "Солнечный круг" с игровой зоной для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект был реализован на средства спонсоров.

Теги  •  #сквер имени 30-летия ВЛКСМ #фото

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