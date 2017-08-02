Омск остался без сердца

Пропажа произошла в сквере имени 30-летия ВЛКСМ (напротив ОмГУПСа). Из архитектурной композиции "Я люблю Омск" исчезло красное сердце. Горожанам оно приглянулось как интересное место для фотографирования.
Омск бессердечный pic.twitter.com/RgHfyFeHkr— Рукалицо (@elizarovk) 2 августа 2017 г.
Композиция "Я люблю Омск" из двухметровых букв и сердца появилась в сквере год назад. Она стала частью площадки "Солнечный круг" с игровой зоной для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект был реализован на средства спонсоров.