Омск остался без сердца

Из сквера в центре города исчезла скульптура в виде сердца, символизирующая любовь к городу.

Пропажа произошла в сквере имени 30-летия ВЛКСМ (напротив ОмГУПСа). Из архитектурной композиции "Я люблю Омск" исчезло красное сердце. Горожанам оно приглянулось как интересное место для фотографирования.

Композиция "Я люблю Омск" из двухметровых букв и сердца появилась в сквере год назад. Она стала частью площадки "Солнечный круг" с игровой зоной для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект был реализован на средства спонсоров.