Водитель школьного автобуса, столкнувшегося с поездом, не проходил медосмотры

Прокуратура Нововаршавского района завершила проверку, начатую после ДТП на Каразюкском железнодорожном переезде по автодороге Красный Яр - Победа. Напомним, 14 апреля водитель "Газели", развозившей детей после школы по домам, выехал на переезд, где в микроавтобус врезался грузовой поезд. Погибли 57-летний водитель и женщина, сопровождавшая детей. Травмы получили девять школьников.

Проверка показала, что водитель МБОУ "Победовская СОШ" более полугода - с 1 сентября 2016 года по 26 апреля 2017 года выезжал на работу без предрейсового медицинского осмотра и проверки технического состояния автобуса. Кроме того, в микроавтобусе неоднократно оказывалось больше детей, чем сидений в машине. Директору школы внесено прокурорское представление, ответственное за безопасность перевозки детей должностное лицо получило выговор.

Нарушения выявлены и в других сельских школах. В МБОУ "Александровская СОШ" водитель также не проходил предрейсового осмотра, а автобусы Дробышевской ООШ и Бобринской СОШ были неисправны. В частности, в транспорте бобринской школы были сломаны ремни безопасности.