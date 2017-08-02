Водитель школьного автобуса, столкнувшегося с поездом, не проходил медосмотры
Общество  •   2 августа 2017, 12:10, последнее обновление 2 августа 2017, 12:11  •  печать

Водитель школьного автобуса, столкнувшегося с поездом, не проходил медосмотры

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Надзорные органы выявили нарушения при перевозке несовершеннолетних.

Прокуратура Нововаршавского района завершила проверку, начатую после ДТП на Каразюкском железнодорожном переезде по автодороге Красный Яр - Победа. Напомним, 14 апреля водитель "Газели", развозившей детей после школы по домам, выехал на переезд, где в микроавтобус врезался грузовой поезд. Погибли 57-летний водитель и женщина, сопровождавшая детей. Травмы получили девять школьников.

Проверка показала, что водитель МБОУ "Победовская СОШ" более полугода - с 1 сентября 2016 года по 26 апреля 2017 года выезжал на работу без предрейсового медицинского осмотра и проверки технического состояния автобуса. Кроме того, в микроавтобусе неоднократно оказывалось больше детей, чем сидений в машине. Директору школы внесено прокурорское представление, ответственное за безопасность перевозки детей должностное лицо получило выговор.

Нарушения выявлены и в других сельских школах. В МБОУ "Александровская СОШ" водитель также не проходил предрейсового осмотра, а автобусы Дробышевской ООШ и Бобринской СОШ были неисправны. В частности, в транспорте бобринской школы были сломаны ремни безопасности.

Теги  •  #дети #Нововаршавский район #прокуратура

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Комментарии
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Елена Моисеева  •  2 августа 2017, 13:31

Всегда так: случается беда и вот только ПОСЛЕ этого начинаются проверки. Эх, Омск. Эх, Россия.

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Олег Вел  •  2 августа 2017, 12:42

Тут не только водителя нужно наказывать, но и тех кому принадлежит этот автобус. И наказывать жестко, сколько можно говорить о безопасности пассажиров особенно детей.

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