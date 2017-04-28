Водители школьных автобусов в Омской области часто лихачат

Надзорный орган проверял, как в сельских школах осуществляются перевозки групп детей автомобильным транспортом. Прокуроры анализировали данные системы спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, которой должны быть оснащены все школьные автобусы.

Выяснилось, что водители нередко допускают превышение скорости при перевозке детей. В Павлоградском районе такие нарушения выявлены в девяти образовательных учреждениях. Так, автобус МБОУ "Богодуховская СШ" с ноября по декабрь 2016 года девять раз превысил предельную скорость в 60 км/ч. К тому же, одна из школ района использовала автобус со сломанной ГЛОНАСС.

По фактам выявленных нарушений прокурор района внёс представление председателю комитета образования администрации Павлоградского района Омской области, по результатам рассмотрения которого девяти виновным должностным лицам объявлены выговоры. В настоящее время нарушения устранены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Добавим, что прокурорская проверка начата после инцидента на Каразюкском переезде Нововаршавского района. 14 апреля школьная "Газель" выехала на переезд и столкнулась с товарным поездом. Погибли водитель и женщина, сопровождавшая детей. Школьники получили различные травмы, преимущественно сотрясение мозга. На данный момент все они выписаны. Избежать тяжёлых травм удалось благодаря тому, что все дети были пристёгнуты.