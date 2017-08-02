В Омской области мотоциклист опрокинулся в поле и погиб

Вчера, 1 августа, в 19:55 в дежурную часть автоинспекции поступила информация о ДТП на автодороге Павлоградка-Юрьевка. На место аварии выехала следственно-оперативная группа. Также полицейские вызвали скорую помощь.

Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что 53-летний водитель мотоцикла Иж ехал по полю от улицы Центральной в сторону объездной дороги села Богодуховка. Мужчина не справился с управлением и опрокинулся вместе с мотоциклом. В результате водитель скончался на месте ДТП. По факту аварии полицейские проводят проверку.

Также 1 августа в 21:40 в микрорайоне Загородный опрокинулся автомобиль Renault Logan. Предварительно установлено, что 30-летний пьяный водитель ехал по улице микрорайона Загородный со стороны ООТ "Посёлок Загородный".

В районе дома № 6 он не справился с управлением и допустил ДТП. В результате аварии медицинская помощь понадобилась водителю и его 44-летнему пассажиру. Полиция проводит проверку.