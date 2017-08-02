Провалом неподалёку от офисов крупных компаний заинтересовалось руководство омского Минстроя

Огромную дыру в межквартальном проезде между зданиями Сбербанка, "Транснефть - Западная Сибирь" и Минпрома заделали в течение суток. Хозяина "VIP-ямы" так и не нашли.

Вчера, 1 августа, ИА "Омск Здесь" сообщало о провале асфальта неподалёку от зданий солидных омских организаций. Дыра глубиной в 60 см образовалась у въезда на парковку Сбербанка, здание которого располагается по ул. Красный Путь. Кто-то из прохожих вставил в провал деревянный прут, чтобы хоть как-то обозначить потенциально опасный для пешеходов и автомобилей участок дороги.

Отклик на публикацию мы получили от омских чиновников. Хотя, как выясняется, город к этой VIP-яме не имеет никакого отношения. Как пояснили "Омск Здесь" в Минстрое, по поручению министерства, Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска, выяснило, что данный участок не относится к собственности города и должен ремонтироваться за счёт средств владельца дороги.

Владельца дороги пока не установили, но провал оперативно устранили, засыпав его керамзитом. В ближайшие дни к работам подключится "ОмскВодоканал", который ещё в 2013 году вёл на этом месте ремонтные работы. До 5 августа здесь положат асфальт.

- После обращения замминистра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Дмитрия Христолюбова в административно-технический отдел администрации Советского округа, инициирована проверка, по результатам которой будет определён владелец данного участка. Ему будет выдано предписание об устранении ямы, - добавили в Минстрое. - Сегодня, после получения результатов проверки, на этом участке будет уложен асфальт.