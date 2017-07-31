Омские чиновники признали недочёты на отремонтированных дорогах

Активисты ОНФ проверили качество уже приведённых в порядок магистралей. В частности была осмотрена выбоина на отремонтированной улице 20 лет РККА и ещё несколько локальных участков. Напомним, что на сегодняшний день в городе завершены основные ремонтные работы на 31 первоочередном дорожном объекте.

- Представители общественной организации не предупреждали нас о местах, где они планируют проводить видеосъёмку. Мы, так же как и представители средств массовой информации, приглашённые "Народным фронтом", узнавали о следующей точке за пару минут до отъезда с предыдущей. Да, мы согласны с тем, что недочёты при ремонте есть, это возможно при таком масштабе работ. Но говорить о том, что в Омске совершенно ничего не делается по части ремонта дорог - неправильно, - рассказал начальник отдела эксплуатации объектов дорожного хозяйства БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Евгений Алесюк.

Добавим, что на так называемой карте "убитых" дорог уже отмечено 68 объектов и оставлено 1280 голосов. Омичи фиксируют все участки, где ремонт уже прошёл или производится.