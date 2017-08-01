Дорожники отремонтировали почти 200 тысяч квадратных метров дорог
Общество  •   1 августа 2017, 11:45, последнее обновление 1 августа 2017, 11:50  •  печать

Дорожники отремонтировали почти 200 тысяч квадратных метров дорог

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В мэрии рассказали, что только за минувшие сутки в Омске произведён ямочный ремонт почти 3 тыс. квадратных метров проблемных участков дорог.

По информации департамента городского хозяйства мэрии, дорожники проводят аварийно-восстановительный ремонт омских дорог в соответствии с утвержденным графиком. В некоторых случаях работы проводятся благодаря предписаниям от контрольно-надзорных органов.

Только за минувшие сутки на проблемных участках дорог было приведено в порядок почти 3 тыс. квадратных метров. Работы проводились на улицах Рокоссовского, Транссибирской, 3-й и 6-й Ленинградских, Маргелова и Воровского. Также привели в порядок 27-ю Севернаю, 3-й Разъезд, 20-ю и 25-ю Линии, Светловскую, в поселке Биофабрика, на дороге в поселок Большие Поля и другие участки.

С начала сезона с помощью горячего асфальтобетона были отремонтированы более 160 тыс. квадратных метров дорог. Кроме того, около 30 тыс. квадратных метров приведены в порядок с помощью инертных материалов (например, асфальтогранулята) и 5,5 тыс. квадратных метров - благодаря струйно-инъекционному методу.

Теги  •  #дороги #ремонт

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