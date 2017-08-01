В Омске неподалеку от офисов крупных компаний рушится асфальт

"Отложенное ДТП". Публикация с таким названием появилась на одном из популярных российских сайтов. Её снабдили фото с провалом в асфальте, который произошёл в Омске неподалёку от офисов крупных компаний. Добавим, поблизости от этого места находятся офисы Сбербанка и АО "Транснефть-Западная Сибирь". Через дорогу от кредитного учреждения располагается областной минпром.
Чтобы случайные прохожие и проезжие авто не угодили в яму, кто-то вставил в неё деревянный прут, обмотанный изолентой. Однако, как передаёт наш корреспондент, палка уже ушла под землю. Глубина провала составляет больше метра, в ширину – 40 см. Под асфальтом видны пустоты, а это значит, что он в любую секунду может обвалиться.
Фото: Владимир Сахно
Необходимо наконец то привести в порядок объездную дорогу у Континента. Большая проходимость и важная функция разгрузки 70 Лет Октября!!! Хорошая дорога там нужна как воздух, особенно гражданам, проживающим на Левом берегу. Дорожное покрытие постоянно разбивается из года в год, ямочный ремонт не помогает. Чиновники как будто не видят этого или не хотят видеть! Думают и решают какую бы следующую дорогу сделать на сэкономленные или высвободившиеся деньги. Вот она - эта "несчастная" дорога!
У Транснефти не хватает средств, чтобы починить асфальт у собственного офиса! Да, такие новости могут быть только в России.. Ничего, вот Порше одного из главных обитателей сего заведения провалится под землю, тогда и поднимут шум....