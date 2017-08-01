В Омске неподалеку от офисов крупных компаний рушится асфальт

"Отложенное ДТП". Публикация с таким названием появилась на одном из популярных российских сайтов. Её снабдили фото с провалом в асфальте, который произошёл в Омске неподалёку от офисов крупных компаний. Добавим, поблизости от этого места находятся офисы Сбербанка и АО "Транснефть-Западная Сибирь". Через дорогу от кредитного учреждения располагается областной минпром.

Чтобы случайные прохожие и проезжие авто не угодили в яму, кто-то вставил в неё деревянный прут, обмотанный изолентой. Однако, как передаёт наш корреспондент, палка уже ушла под землю. Глубина провала составляет больше метра, в ширину – 40 см. Под асфальтом видны пустоты, а это значит, что он в любую секунду может обвалиться.

Фото: Владимир Сахно