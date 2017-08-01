Площадь Победы закроют для транспорта на пять дней

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, движение в центре Омска начнут перекрывать уже завтра утром.

Для подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню города Омска, с 08:00 2 августа до 24:00 6 августа 2017 года будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Герцена, на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы.

В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта. В частности, движение автобусов маршрутов №№ 73, 94, 503, 28, 78 в указанный период будет организовано по изменённым схемам с исключением проезда по ул. Ленина и Соборной площади.

Движение автобусов маршрута № 73 "Пос. Чкаловский - ул. Стрельникова" с улицы Красный Путь будет направлено по улицам Интернациональной, Гагарина, проспекту Карла Маркса, в обратном направлении - по утвержденной схеме. Движение автобусов маршрутов № 94 "Ул. Крупской - микрорайон "Первокирпичный" (микрорайон "Загородный")", № 500 "ООО "Лента" - ДСК-2", № 503 "СТЦ "МЕГА" - микрорайон "Загородный" в направлении Амурского посёлка с моста имени 60 лет Победы будет проходить по улице Фрунзе до улицы Герцена, далее - по утвержденным схемам, в направлении Левобережья - без изменения схем движения.

Движение автобусов маршрута № 28 "Пос. Солнечный - магазин "Голубой огонёк" - пос. Солнечный" с Ленинградского моста будет направлено по проспекту Карла Маркса, улице Гагарина, улице Интернациональной, далее - по утвержденной схеме. Движение автобусов маршрута № 78 "Пос. Солнечный - Ленинградский мост - пос. Солнечный" с улицы Интернациональной будет организовано по улице Гагарина, проспекту Карла Маркса, далее - по утверждённой схеме.