В Омске появился сквер Героев-авиаторов

Известная выставка зелёного строительтсва "Флора" начала работу в новом сквере, который находится в авиагородке. Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов заявил, что жители Кировского округа долго ждали бдагоустройства этой территории.

- Кировчане много лет мечтали о приведении этой территории в порядок. При активном участии социальных партнеров, неравнодушных омичей, муниципалитета здесь высажено около 200 новых крупномерных деревьев — от голубых елей до маньчжурского ореха, заасфальтированы тротуары, обустроена беговая дорожка, проложен водопровод, а также смонтирована система освещения и установлена сцена, цитирует Сергея Фролова пресс-служба мэрии.

Напомним, что это не единственная зелёная зона, появившаяся в Омске в рамках выставки "Флора". Ранее "Омск Здесь" сообщал о том, что новый сквер открылся в городке Нефтяников на улице Энтузиастов.