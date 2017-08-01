В Омске появился сквер Героев-авиаторов
Общество  •   1 августа 2017, 08:43, последнее обновление 1 августа 2017, 08:56  •  печать

В Омске появился сквер Героев-авиаторов

Автор:

В авиагородке открылся новый благоустроенный сквер с беговыми дорожками и сценой. 

Известная выставка зелёного строительтсва "Флора" начала работу в новом сквере, который находится в авиагородке. Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов заявил, что жители Кировского округа долго ждали бдагоустройства этой территории. 

Кировчане много лет мечтали о приведении этой территории в порядок. При активном участии социальных партнеров, неравнодушных омичей, муниципалитета здесь высажено около 200 новых крупномерных деревьев — от голубых елей до маньчжурского ореха, заасфальтированы тротуары, обустроена беговая дорожка, проложен водопровод, а также смонтирована система освещения и установлена сцена, цитирует Сергея Фролова пресс-служба мэрии. 

Напомним, что это не единственная зелёная зона, появившаяся в Омске в рамках выставки "Флора". Ранее "Омск Здесь" сообщал о том, что новый сквер открылся в городке Нефтяников на улице Энтузиастов. 

Теги  •  #выставка #сквер #флора

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омские автоинспекторы остановили маршрутку с пьяным водителем за рулём  •  вчера, 17:42  •   4
В Омске грабители избили велосипедиста арматурой  •  вчера, 17:02  •   1
В Омской области медсестру убило ударом тока  •  вчера, 16:16
Пьяный омич на ВАЗе сбил 16-летнюю школьницу и скрылся  •  вчера, 15:07  •   1
В Омской области уголовник избил ребёнка из-за ненависти к его отцу  •  вчера, 14:35  •   2
Главой Ленинского округа Омска назначен Дмитрий Зярко  •  вчера, 13:06
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400