В Омске на улице Энтузиастов открыли новый сквер

В рамках подготовки к выставке зелёного строительства "Флора" в Советском округе создали новый сквер. По информации пресс-службы администрации города, на заброшенной территории, расположенной на улице Энтузиастов, были посажены новые деревья, обсустроены газоны и клумбы, установлены скамейки.

- Еще недавно здесь была заросшая территория. По инициативе жителей, при поддержке социальных партнеров мы приняли решение преобразить её в современное общественное пространство. Работали, как говорится, всем миром, - цитирует пресс-служба администрации города исполняющего обязанности мэра Омска Сергей Фролова.

В сквере находится детская площадка, тренажёры, смонтировано уличное освещение, создана тротуарная сеть общей протяженностью почти 1,5 тыс. кв. м., высажено более 4 тыс. цветов, а также около 200 крупномерных деревьев, в том числе редких и ценных пород: манчьжурский орех, абрикос, клен остролистный, шаровидная ива.