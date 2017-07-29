В Омске на улице Энтузиастов открыли новый сквер
Общество  •  29 июля 2017, 10:57, последнее обновление 29 июля 2017, 10:58  •  печать

В Омске на улице Энтузиастов открыли новый сквер

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Заброшенную территорию в городке Нефтяников превратили в новый сквер. 

В рамках подготовки к выставке зелёного строительства "Флора" в Советском округе создали новый сквер. По информации пресс-службы администрации города, на заброшенной территории, расположенной на улице Энтузиастов, были посажены новые деревья, обсустроены газоны и клумбы, установлены скамейки.

- Еще недавно здесь была заросшая территория. По инициативе жителей, при поддержке социальных партнеров мы приняли решение преобразить её в современное общественное пространство. Работали, как говорится, всем миром, - цитирует пресс-служба администрации города исполняющего обязанности мэра Омска Сергей Фролова.

В сквере находится детская площадка, тренажёры, смонтировано уличное освещение, создана тротуарная сеть общей протяженностью почти 1,5 тыс. кв. м., высажено более 4 тыс. цветов, а также около 200 крупномерных деревьев, в том числе редких и ценных пород: манчьжурский орех, абрикос, клен остролистный, шаровидная ива.

Теги  •  #выставка #Сергей Фролов #сквер #флора

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