Стройплощадку метро на Московке превратят в сквер

Специалисты областных Минстроя и Минкульта сегодня, 6 июля, провели совещание на территории восстанавливаемого театра "Галёрка". Чиновники и руководители театра обсудили проект создания тематического сквера на территории через дорогу от "Галёрки", где должна была появиться станция метро.

Есть предложение эту территорию использовать для этих целей, красивое здание, театр, а тут метро недостроенное. Хотели бы сделать здесь зону отдыха, к ней - светофор, - цитирует "Омск-Информ" замминистра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Сергея Кошелева.

Сейчас эту идею обсуждают в министерстве промышленности, руководящем строительством метрополитена. В случае поддержки инициативы, в регионе найдут средства на её реализацию.

Добавим, что вокруг самого театра также появится благоустроенная зона с тротуарами, газоном, скамейками и урнами. Сдача в эксплуатацию здания "Галёрки" назначена на четвёртый квартал текущего года.