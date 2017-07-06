Стройплощадку метро на Московке превратят в сквер
Общество  •   6 июля 2017, 15:38, последнее обновление 6 июля 2017, 15:50  •  печать

Стройплощадку метро на Московке превратят в сквер

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Пустующая территория, где планировалось возвести станцию омского метрополитена, станет зелёной зоной.

Специалисты областных Минстроя и Минкульта сегодня, 6 июля, провели совещание на территории восстанавливаемого театра "Галёрка". Чиновники и руководители театра обсудили проект создания тематического сквера на территории через дорогу от "Галёрки", где должна была появиться станция метро.

Есть предложение эту территорию использовать для этих целей, красивое здание, театр, а тут метро недостроенное. Хотели бы сделать здесь зону отдыха, к ней - светофор, - цитирует "Омск-Информ" замминистра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Сергея Кошелева.

Сейчас эту идею обсуждают в министерстве промышленности, руководящем строительством метрополитена. В случае поддержки инициативы, в регионе найдут средства на её реализацию.

Добавим, что вокруг самого театра также появится благоустроенная зона с тротуарами, газоном, скамейками и урнами. Сдача в эксплуатацию здания "Галёрки" назначена на четвёртый квартал текущего года.

Теги  •  #Галерка #метро #Октябрьский округ

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