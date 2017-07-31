Под Омском пропала планетарная кошка

Кошка Лиза пропала 28 июля в районе 31-го километра трассы "Омск – Муромцево". Некоторые омичи называют её "астрономической кошкой", ведь Лизу принесли в Омский планетарий ещё котёнком, она прожила там девять лет, радуя посетителей и регулярно выезжая на астрономические экспедиции. Во время последней из них и случилось несчастье.

У нас был выезд в астрономический лагерь в Омской области. И по дороге у нашего руководителя Владимира Николаевича Крупко сломалась машина, поэтому пришлось остановиться. А Лизу держали на руках дети. И, видимо, шум от проезжающих машин испугал кошку, она выскочила из рук и убежала в лес. Сейчас мы усиленно ищем Лизу, - рассказала "Омск Здесь" лектор Омского планетария Татьяна Семёнова.

Кампания по поиску кошки уже развернулась в соцсетях. Авторы обращения предлагают несколько вариантов действий для тех, кто будет проезжать в этом районе: пройтись по окрестностям и послушать мяуканье, поспрашивать жителей ближайших посёлков, разбить палатку и искать кошку ночью.

Отметим, что два года назад "Омск Здесь" брал интервью у руководителя Омского планетария Владимира Крупко. Тогда в объектив нашего фотографа попала и кошка Лиза.