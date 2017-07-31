Под Омском пропала планетарная кошка
Общество  •  31 июля 2017, 20:40, последнее обновление 31 июля 2017, 22:28  •  печать

Под Омском пропала планетарная кошка

Автор:

Волонтеры ведут поиски кошки Лизы, известной многим омичам как неофициальный символ городского планетария. 

Кошка Лиза пропала 28 июля в районе 31-го километра трассы "Омск – Муромцево". Некоторые омичи называют её "астрономической кошкой", ведь Лизу принесли в Омский планетарий ещё котёнком, она прожила там девять лет, радуя посетителей и регулярно выезжая на астрономические экспедиции. Во время последней из них и случилось несчастье.

У нас был выезд в астрономический лагерь в Омской области. И по дороге у нашего руководителя Владимира Николаевича Крупко сломалась машина, поэтому пришлось остановиться. А Лизу держали на руках дети. И, видимо, шум от проезжающих машин испугал кошку, она выскочила из рук и убежала в лес. Сейчас мы усиленно ищем Лизу, - рассказала "Омск Здесь" лектор Омского планетария Татьяна Семёнова. 

Кампания по поиску кошки уже развернулась в соцсетях. Авторы обращения предлагают несколько вариантов действий для тех, кто будет проезжать в этом районе: пройтись по окрестностям и послушать мяуканье, поспрашивать жителей ближайших посёлков, разбить палатку и искать кошку ночью.

 

Отметим, что два года назад "Омск Здесь" брал интервью у руководителя Омского планетария Владимира Крупко. Тогда в объектив нашего фотографа попала и кошка Лиза.

 

Теги  •  #кошка #Омский планетарий #Омск - Муромцево #соцсети

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омские автоинспекторы остановили маршрутку с пьяным водителем за рулём  •  вчера, 17:42  •   3
В Омске грабители избили велосипедиста арматурой  •  вчера, 17:02  •   1
В Омской области медсестру убило ударом тока  •  вчера, 16:16
Пьяный омич на ВАЗе сбил 16-летнюю школьницу и скрылся  •  вчера, 15:07  •   1
В Омской области уголовник избил ребёнка из-за ненависти к его отцу  •  вчера, 14:35  •   2
Главой Ленинского округа Омска назначен Дмитрий Зярко  •  вчера, 13:06
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400