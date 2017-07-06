Большереченский зоопарк показал трёх новорождённых тигрят
Общество  •   6 июля 2017, 14:11, последнее обновление 6 июля 2017, 14:19  •  печать

Большереченский зоопарк показал трёх новорождённых тигрят

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В единственном сельском зоопарке России появилась полосатая тройня.

В Большереченском зоопарке отмечают пополнение. 8-летняя амурская тигрица Аза родила трёх котят. Как рассказала заведующая информационно-методическим отделом зоопарка Наталья Болотова, пока мама не спешит показывать публике новорождённых, но все они чувствуют себя хорошо.

Год назад большереченская тигрица уже приносила потомство - самца и самочку. Правда, тогда она отказалась от своих детей, и выкармливать тигрят пришлось собаке.

Отметим, что Аза окотилась незадолго до своего праздника. 29 июля в зоопарке отметят День тигра, на который большие кошки получат специальное угощение.

Фото: пресс-служба Большереченского зоопарка

Теги  •  #Большереченский зоопарк #тигр #фото

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Комментарии
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Анна Орлова  •  6 июля 2017, 14:35

Ой какие пушистики:) Амурский тигр - редкое животное, их почти не осталось. А тут сразу три таких сокровища.

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