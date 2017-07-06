Большереченский зоопарк показал трёх новорождённых тигрят

В Большереченском зоопарке отмечают пополнение. 8-летняя амурская тигрица Аза родила трёх котят. Как рассказала заведующая информационно-методическим отделом зоопарка Наталья Болотова, пока мама не спешит показывать публике новорождённых, но все они чувствуют себя хорошо.

Год назад большереченская тигрица уже приносила потомство - самца и самочку. Правда, тогда она отказалась от своих детей, и выкармливать тигрят пришлось собаке.

Отметим, что Аза окотилась незадолго до своего праздника. 29 июля в зоопарке отметят День тигра, на который большие кошки получат специальное угощение.

Фото: пресс-служба Большереченского зоопарка