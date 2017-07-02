Омичи заметили над городом светящиеся облака

Именно "серебристые" или светящиеся облака эксперты называют самыми редкими, потому что плывут они только летом в ночное время. Предугадать их появление невозможно.

В омских пабликах горожане начали делиться фотографиями так называемых "серебристых" облаков или ночных светящихся облаков. Они крайне разряжены и идут над землёй на высоте 76 – 85 км.

Руководитель Омского планетария Владимир Крупко называет "серебристые" облака одними из самых редких, но их появление в Омске считает "перебором".

- У меня десятое появление полей "серебристых" облаков над Омском. Это уже перебор, – пишет Владимир Крупко на своей странице "ВКонтакте". – Кое-кто может подумать, что они не такие уж и редкие. Однако самые редкие на земле только ночью, только летом, максимум на нашей широте, самые высокие на земле и предсказать их появление практически невозможно.

Добавим, в конце мая омичи также стали свидетелями необычного явления. Над Омском был замечен редкий тип облаков, имеющий необычный и устрашающий вид - Mammatus или Mammatocumulus (с лат. "вымеобразные", трубчатые).