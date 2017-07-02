Омичи заметили над городом светящиеся облака

В омских пабликах горожане начали делиться фотографиями так называемых "серебристых" облаков или ночных светящихся облаков. Они крайне разряжены и идут над землёй на высоте 76 – 85 км.
Руководитель Омского планетария Владимир Крупко называет "серебристые" облака одними из самых редких, но их появление в Омске считает "перебором".
- У меня десятое появление полей "серебристых" облаков над Омском. Это уже перебор, – пишет Владимир Крупко на своей странице "ВКонтакте". – Кое-кто может подумать, что они не такие уж и редкие. Однако самые редкие на земле только ночью, только летом, максимум на нашей широте, самые высокие на земле и предсказать их появление практически невозможно.
Добавим, в конце мая омичи также стали свидетелями необычного явления. Над Омском был замечен редкий тип облаков, имеющий необычный и устрашающий вид - Mammatus или Mammatocumulus (с лат. "вымеобразные", трубчатые).
Круто-то выглядит, но вот, не грозит ли опасность от этих облаков? Будем надеяться, что это всего лишь проплывающие облака.
Имеет смысл чаще любоваться ночным небом. Серебристые облака необыкновенно красивы.
Что-то интересное с атмосферой происходит. То майский снег, то торнадо, то сияющие "марсианские" облака. Будем надеяться, что ничего страшного не приключится:)
Блин, как же круто это выглядит. Хотелось бы и самому такое увидеть, очень красиво.