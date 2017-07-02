Омичи заметили над городом светящиеся облака
Общество  •   2 июля 2017, 11:56, последнее обновление 2 июля 2017, 13:42  •  печать

Омичи заметили над городом светящиеся облака

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Именно "серебристые" или светящиеся облака эксперты называют самыми редкими, потому что плывут они только летом в ночное время. Предугадать их появление невозможно.

В омских пабликах горожане начали делиться фотографиями так называемых "серебристых" облаков или ночных светящихся облаков. Они крайне разряжены и идут над землёй на высоте 76 – 85 км.

 

Руководитель Омского планетария Владимир Крупко называет "серебристые" облака одними из самых редких, но их появление в Омске считает "перебором".

- У меня десятое появление полей "серебристых" облаков над Омском. Это уже перебор, – пишет Владимир Крупко на своей странице "ВКонтакте". – Кое-кто может подумать, что они не такие уж и редкие. Однако самые редкие на земле только ночью, только летом, максимум на нашей широте, самые высокие на земле и предсказать их появление практически невозможно.

 
 

Добавим, в конце мая омичи также стали свидетелями необычного явления. Над Омском был замечен редкий тип облаков, имеющий необычный и устрашающий вид - Mammatus или Mammatocumulus (с лат. "вымеобразные", трубчатые).

Теги  •  #Владимир Крупко #Омский планетарий

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Комментарии
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Шатохина Дана  •  2 июля 2017, 15:02

Круто-то выглядит, но вот, не грозит ли опасность от этих облаков? Будем надеяться, что это всего лишь проплывающие облака.

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Майя Соловьева  •  2 июля 2017, 14:22

Имеет смысл чаще любоваться ночным небом. Серебристые облака необыкновенно красивы.

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Анна Орлова  •  2 июля 2017, 13:36

Что-то интересное с атмосферой происходит. То майский снег, то торнадо, то сияющие "марсианские" облака. Будем надеяться, что ничего страшного не приключится:)

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Влад Парака  •  2 июля 2017, 12:36

Блин, как же круто это выглядит. Хотелось бы и самому такое увидеть, очень красиво.

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