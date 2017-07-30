В Омске прошёл крестный ход ко Дню Крещения Руси

Сегодня, 30 июля, прошёл общегородской крестный ход, посвященный Дню Крещения Руси. В этом году шествие объединило ещё несколько поводов - 100 лет с начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь и прибытие в Омск ковчега с частицами святых мощей 54 новомучеников и исповедников Российских.

Крестный ход прошёл по центральным улицам - от Успенского кафедрального собора через Воскресенский военный собор, Серафимо-Алексеевскую часовню и часовню в честь иконы Божией Матери "Иверская". В шествии пронесли ковчег с мощами новомучеников, а также иконы преподобного Сергия Радонежского с частицей мощей пророка Илии и равноапостольного князя Владимира.

Добавим, что ковчег с мощами будет находиться в Успенском кафедральном соборе до 10 августа.

1 / 42 • Крестный ход

Фото: Илья Петров