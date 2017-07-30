В Омске прошёл крестный ход ко Дню Крещения Руси
Общество  •  30 июля 2017, 15:43, последнее обновление 30 июля 2017, 16:09  •  печать

В Омске прошёл крестный ход ко Дню Крещения Руси

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Несколько тысяч человек стали участниками шествия.

Сегодня, 30 июля, прошёл общегородской крестный ход, посвященный Дню Крещения Руси. В этом году шествие объединило ещё несколько поводов - 100 лет с начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь и прибытие в Омск ковчега с частицами святых мощей 54 новомучеников и исповедников Российских.

Крестный ход прошёл по центральным улицам - от Успенского кафедрального собора через Воскресенский военный собор, Серафимо-Алексеевскую часовню и часовню в честь иконы Божией Матери "Иверская". В шествии пронесли ковчег с мощами новомучеников, а также иконы преподобного Сергия Радонежского с частицей мощей пророка Илии и равноапостольного князя Владимира. 

Добавим, что ковчег с мощами будет находиться в Успенском кафедральном соборе до 10 августа.

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Фото: Илья Петров

Теги  •  #крестный ход #мощи #фото

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Комментарии
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Наталия Марыняк  •  30 июля 2017, 17:17

Это очень прекрасное событие, помолиться о тех кто принял мученическую смерть в смутное время гонений, но не отказался от православной веры. Крестный ход -это наша память, очищение и покаяние.

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