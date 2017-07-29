Омичи дотанцевались до рекорда

На Зелёном острове завершился главный праздник всех горожан – День омича, который Омск закрепил танцевальным рекордом.

"Омск Здесь" прогулялся по всем площадкам, и узнал, как встречали свой праздник омичи.

Омичу всё по плечу. Юные воспитанники "Союза киокушин каратэ России" наблюдают за каждым движением своего наставника Станислава Литвиненко. Парни пока так виртуозно разбивать кирпичи не умеют, но обязательно научатся.

Исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов решил не брать автограф у чемпиона России по кикбоксингу, обладателя Кубка мира Филиппа Салугина, а сфотографироваться с ним.

С одиннадцати утра и до пяти вечера на главной сцене парка – танцевальный марафон. Гости с интересом наблюдали за танцорами, но сами на пилон залезть не рискнули.

Какой же праздник без символа? На Дне омича им стала Любочка.

Европейский хват и десять метров до мишени. Гости Дня омича попробовали себя в стрельбе из лука на площади Единства.

День омича – то место, куда вход с домашними питомцами разрешён. Десятки гостей пришли на Зелёный остров с животными. Больше сотни пород собак - от йоркширского терьера до московской сторожевой.

На улице Ремесленной омичей учили мастерить деревянные ложки. Заготовку выдерживают в банке с льняным маслом. После такой обработки изделие прослужит десятки лет.

Как выяснилось, чтобы попасть в Книгу рекордов России нужно было просто прийти на праздник. Омичи на центральной площадке перед танцевальным рекордом.

Вот оно – главное событие Дня омича. Рекорд побит. 1790 человек. Именно столько омичей стали творцами танцевального рекорда – главного события праздника.

Дмитрий Ковалёв. Фото: Илья Петров