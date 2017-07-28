Омичей ждёт передышка от дождей и гроз

На следующей неделе в регион придёт потепление и закончатся дожди.

Дождливая погода последних нескольких дней вызвана прохождением циклона по территории Омской области. До конца недели омичи ещё ощутят его воздействие. До позднего вечера пятницы, 28 июля, в регионе действует штормовое предупреждение. В течение выходных велика вероятность выпадения дождя с градом и грозами. При этом осадки станут менее интенсивными, а дневная температура воздуха будет достаточно высокой - в пределах +23...+28°C.

С понедельника ожидается тёплая погода преимущественно без осадков. В пятницу возможен кратковременный дождь с грозой, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Согласно долгосрочному прогнозу, в следующие выходные, когда в Омске будут отмечать День города, вновь пройдут осадки.