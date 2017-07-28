Омичей ждёт передышка от дождей и гроз
Общество  •  28 июля 2017, 15:48, последнее обновление 28 июля 2017, 16:11  •  печать

Омичей ждёт передышка от дождей и гроз

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На следующей неделе в регион придёт потепление и закончатся дожди.

Дождливая погода последних нескольких дней вызвана прохождением циклона по территории Омской области. До конца недели омичи ещё ощутят его воздействие. До позднего вечера пятницы, 28 июля, в регионе действует штормовое предупреждение. В течение выходных велика вероятность выпадения дождя с градом и грозами. При этом осадки станут менее интенсивными, а дневная температура воздуха будет достаточно высокой - в пределах +23...+28°C.

С понедельника ожидается тёплая погода преимущественно без осадков. В пятницу возможен кратковременный дождь с грозой, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Согласно долгосрочному прогнозу, в следующие выходные, когда в Омске будут отмечать День города, вновь пройдут осадки.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #Ольга Демидова #погода

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Комментарии
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Виктория Прищепова  •  28 июля 2017, 16:33

Как же хочется выходных с теплой, солнечной погодой без дождей и штормовых предупреждений!

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