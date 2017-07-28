Жителей города приглашают отпраздновать День омича

Организаторы напоминают, что начнётся праздник 11:00 на Зелёном острове, где развернутся 11 тематических улиц. С утра на площади Фестивальной будут чествовать неравнодушных горожан, которые внесли свой вклад благоустройство города, преобразили свои дворы и улицы Омска. А затем площадь заполнится творческими омичами. Пройдёт фестиваль ретро-шлягера, Профессорский концерт, и конкурс-фестиваль моды и талантов "Мисс Омичка - 2017". Горожане увидят вокальные, танцевальные номера, выступление "Шумового оркестра" и многое другое.

Главная идея улицы Весёлой - показать потенциал активных, инициативных омских семей в организации совместного семейного досуга и творчества. Поэтому здесь будет интересно не только детям, но и взрослым. На этой улице пройдут мастер-классы и квесты по робототехнике, различные конкурсы, шоу мыльных пузырей, прыжки на джамперах, игры в петанк и с диском фрисби. Кроме того, здесь можно принять участие в детских соревнованиях на беговелах, мастер-классе по рисованию на воде, квесте Yellow Bus. А ещё по улице Весёлой будет ходить снеговик с мороженым.

Организаторы улиц Ремесленная, Тимуровский проезд и ул. 8 Марта покажут гостям праздника, что можно сделать своими руками и научат мастерству всех желающих. Можно будет попробовать свои силы в изготовлении домашнего текстиля, украшений для волос, бандан, сувениров, резных свечей, мыла ручной работы. Организаторы мастеровых улиц пригласят омичей на мастер-класс Татьяны Жаровой. Известный визажист создаст живую статую "Любушка", с которой можно будет сфотографироваться на память. Здесь же пройдёт мастер-класс по аэрографии на плёнке. Художник создаст рисунок-аэрографию, на фоне которого также можно будет сфотографироваться.

Организаторы Нобелевского тупика позовут горожан штурмовать дистанцию по спортивному ориентированию и спортивный лабиринт. На этой улице можно будет поучаствовать в благотворительной акции "Техника и добро" и подарить любое электронное устройство омичам, которые в силу определённых жизненных обстоятельств не могут приобрести телефон или планшет.

В Омске нет Зоологической улицы, но живёт огромное количество добрых и отзывчивых людей, по-настоящему любящих животных, которым по силам приручить даже улитку или таракана. Поэтому на карте Дня омича появилась улица под названием Зоологическая. Её создателями стали омские организации, состоящие из активных омичей, для которых братья наши меньшие - работа, увлечение, мечта и даже смысл жизни. Дети и взрослые смогут пообщаться с разными питомцами, будут организованы бесплатная фотозона, катание на собаках, образовательные викторины, конкурсы, интерактивные игры. Состоятся показательные выступления собак. Для любознательных продемонстрируют элементы ездового спорта, инвентарь, снаряжение, юрту, сани, специальные костюмы.

Лозунг "Омичу всё по плечу" ярко продемонстрируют организаторы улицы Универсальная - Омская региональная общественная организация, представляющая людей с инвалидностью, "Взаимодействие. Интеграция. Законность. Абилитация" (В.И.З.А.). Несмотря на физические особенности, эти люди играют на музыкальных инструментах, поют, занимаются декоративно-прикладным творчеством и даже танцуют на инвалидных колясках. На этой улице в течение дня будет работать детская палатка для игры в лего, площадка для рисования, лепки, можно будет порисовать на асфальте и принять участие в художественной фотосессии с человеком на инвалидной коляске "Давайте познакомимся".

Омск славится людьми, которым покорился тот или иной вид спорта. Один из таких омичей - Филипп Салугин - мастер спорта международного класса по кикбоксингу, восьмикратный чемпион России по кикбоксингу, пятикратный обладатель Кубка Мира, двукратный чемпион мира по кикбоксингу. С автограф-сессии известного спортсмена начнёт работу Олимпийская деревня. Здесь можно будет почувствовать себя настоящим спортсменом в ушу, алтимате, каратэ, фитнесе, стать участником спортивной зарядки, и заняться дыхательной гимнастикой.

Интерактивной площадкой с национальным колоритом станет Площадь Единства. Впервые на одной площадке будут собраны игры разных народов. Центр славянских традиций научит игре в лапту и городки. Казахские национальные объединения познакомят с древними играми Тогыз кумалак и Асык ату. А татарские центры предложат омичам пробежать с коромыслом и принять участие в перетягивании палки.

Организаторы Танцевального квартала научат танцевать любого. Для этого подготовлены мастер-классы для детей и взрослых, в 13:30 начнётся полуторачасовой танцевальный баттл, в котором сойдутся танцоры школ hip-hop, break dance, dancehall, чтобы определить лучшего из лучших. Судить бои будут самые знаменитые хореографы, преподаватели из различных омских школ танцев.

В 17:00 омичей пригласят принять участие в самом массовом танце. Чтобы принять участие в рекорде, нужно прийти в День омича на Зелёный остров, за 10 минут выучить танец и стать частью общего дела.

- Мы приглашаем всех омичей прийти к нам на праздник, принять участие в танцевальном рекорде, всем вместе показать, что Омск - активный, позитивный, и если объединяться, то можно многое сделать для нашего любимого города, а значит, и для нас с вами. Давайте покажем настроение города, покажем, что омичу - всё по плечу, - сказала директор департамента общественных отношений и социальной политики Радмила Мартынова. - Мы хотим поблагодарить всех наших соорганизаторов за подготовку Дня омича, и обещаем рассказывать о них в течение всего мероприятия.

Торжества в честь Дня омича начнутся в 11:00 и завершатся в 22:00.