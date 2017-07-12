День омича объединяет горожан

О своём участии в проекте, посвящённом "Дню города", заявили не только общественные организации, но и представители профессиональных сообществ, руководители городской администрации, предприниматели.

В День омича, 29 июля, на Зелёном острове будут работать 11 тематических "улиц". Сейчас общественные организации, клубы, школы, творческие коллективы активно готовят программу мероприятия.

Отрадно, что круг людей, которых вдохновила идея Дня омича, постоянно расширяется. Например, Содружество Омских архитекторов разрабатывает дизайн афиш и карты, чтобы омичам, пришедшим на праздник, было легче ориентироваться на территории "Зелёного острова". А творческая группа студентов кафедры "Дизайн костюма" Института дизайна и технологий ОмГТУ (Юлия Островая, Валентина Горнец, Ольга Плесовских, Людмила Борискова, Эвелина Харитонова, Элеонора Моор) под руководством старшего преподавателя, члена Союза дизайнеров России Елены Владимировны Филатовой создала серию пригласительных на День омича. Информационные партнёры проекта, радиостанция "Милицейская волна", подготовили аудиоролик с приглашением на День омича.

Ещё одним объединяющим началом стала подготовка танцевального рекорда. Он будет организован в Танцевальном квартале в 17.00. К его подготовке подключился Продюсерский дом Алексея Гализдры. Кроме того, рекорд поддержали известные люди города. В их числе заместитель мэра города Омска Ирина Касьянова, которая вместе с семьёй, внуками примет участие в самом массовом танце: "Хорошие идеи, как правило, объединяют всех. Я приду на День омича, потому что уверена, что будет интересно так же, как и в прошлом году. А ещё мы с внуками присоединяемся к рекорду, ведь мы - омичи, любим свой город и хотим показать, какой он: танцующий, творческий, позитивный, яркий, солнечный".

Департамент общественных отношений и социальной политики напоминает, что присоединиться к рекорду может каждый. Для этого нужно отправить письмо на электронную почту den-omicha@mail.ru, или позвонить по телефону 78-77-94.

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