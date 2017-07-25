В День города для омичей устроят авиашоу

Сегодня, 25 июля, на пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" директор департамента культуры мэрии Владимир Шалак сообщил, что список культурно-массовых мероприятий, которые пройдут в День города, расширился.

- Сегодня было согласовано решение о проведении авиашоу в День города, - рассказал Владимир Шалак. - Оно состоится 5 августа в 11:00. Прилетят пять самолётов. Это будет не истребительная авиация, а легкомоторные самолёты. Прилетят они из Санкт-Петербурга, шоу будет проходить полчаса на территории от речпорта до метромоста.

Всего во время празднования Дня города в Омске пройдёт 84 мероприятия.

Напомним, в марте 2016 года в Омске прошло авиашоу группы высшего пилотажа "Русские витязи", проведённое в рамках акции "Военная служба по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации - твой выбор!".