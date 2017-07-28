"ТД Шкуренко" заплатил крупный штраф за торговлю некачественным маслом

Приставы взыскали с компании штраф в размере 300 тыс. руб., который торговый дом должен был добровольно заплатить за продажу некачественного масла.

Нарушения в работе ООО "ТД Шкуренко" были выявлены Роспотребнадзором ещё в январе. Специалисты взяли на лабораторное исследование пробы сливочного масла, хранившегося на складе. Выяснилось, что продукт не соответствует требованиям ГОСТа, тем самым нарушая федеральное законодательство. В отношении фирмы завели административное дело с выплатой штрафа в размере 300 тыс. руб.

Штраф не был оплачен в срок, и исполнительный документ в отношении "ТД Шкуренко" передали приставам. Только после этого руководство компании перечислило деньги, сообщили в пресс-службе УФССП России по Омской области.