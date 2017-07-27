Омских торговцев оштрафовали за морковь с гельминтами и гнилые овощи
Общество  •  27 июля 2017, 12:38, последнее обновление 27 июля 2017, 13:27  •  печать

Омских торговцев оштрафовали за морковь с гельминтами и гнилые овощи

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Продавцы не стесняются выставлять на прилавок продукты с истекшим сроком годности и не имеющие сопроводительных документов.

Роспотребнадзор провёл за первое полугодие 2017 года проверку на 437 предприятиях розничной торговли, тепличных хозяйств, общественного питания, в детских и образовательных учреждениях. Было взято 490 проб плодоовощной продукции на соответствие санитарно-химическим нормам. В одной пробе выявлены яйца гельминтов Ascariuslumbricoides. Паразитов нашли в моркови урожая 2016 года.

Кроме того, выявлены и другие нарушения: торговля овощами без документов, отсутствие данных об обработке пестицидами, использование бывшей в употреблении тары и так далее. Специалисты забраковали 22 партии некачественной плодоовощной продукции общим весом 224 кг. На виновных лиц составлено 24 протокола и наложены штрафы на сумму 192 тыс. руб.

Теги  •  #продукты #Роспотребнадзор

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Комментарии
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Наталья Стаценко  •  27 июля 2017, 13:05

Кто же купит гнилые овощи? Продавать с умом надо, а не на авось надеяться.

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