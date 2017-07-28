Омские власти потратят 27 млн руб. на убитых свиней

Почти два миллиона рублей будет выплачено фермерам из Саргатки, где была выявлена первая вспышка африканской чумы свиней.

Вчера, 27 июля, состоялось заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Омской области. Члены комиссии обсуждали эпизоотическую обстановку, связанную с заражением сельхозживотных африканской чумой свиней (АЧС). Напомним, региональные власти определились с размером компенсации сельчанам за убитых свиней, которые население, проживающее на заражённой территории, обязано сдать. Размер выплат определён исходя из средней рыночной стоимости в живом весе свиней, хряков, поросят и составляет 133 руб. за 1 кг. В убойном весе - 186 руб. за 1 кг. Компенсацию получат те владельцы, у которых отчуждены живые свиньи.

Как отметила на заседании правительственной комиссии заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Лариса Машинская, пока эта предварительная цена. В августе начнут выдавать выплаты владельцам личных подворий села Верблюжье Саргатского района, первым пострадавшим от АЧС. По предварительной оценке для выплаты компенсации в селе Верблюжье потребуется более 1,8 млн руб. А по тому количеству животных, которые на сегодняшний день уже отчуждены в других районах, размер компенсаций составит более 27 млн. руб.

Первая вспышка АЧС была зафиксирована в селе Верблюжье Саргатского района 13 июля. Далее вирус распространился на несколько районов – Омский, Таврический и Любинский.