Омские власти потратят 27 млн руб. на убитых свиней
Общество  •  28 июля 2017, 09:43, последнее обновление 28 июля 2017, 10:09  •  печать

Омские власти потратят 27 млн руб. на убитых свиней

Автор:

Почти два миллиона рублей будет выплачено фермерам из Саргатки, где была выявлена первая вспышка африканской чумы свиней.

Вчера, 27 июля, состоялось заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Омской области. Члены комиссии обсуждали эпизоотическую обстановку, связанную с заражением сельхозживотных африканской чумой свиней (АЧС). Напомним, региональные власти определились с размером компенсации сельчанам за убитых свиней, которые население, проживающее на заражённой территории, обязано сдать. Размер выплат определён исходя из средней рыночной стоимости в живом весе свиней, хряков, поросят и составляет 133 руб. за 1 кг. В убойном весе - 186 руб. за 1 кг. Компенсацию получат те владельцы, у которых отчуждены живые свиньи.

Как отметила на заседании правительственной комиссии заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Лариса Машинская, пока эта предварительная цена. В августе начнут выдавать выплаты владельцам личных подворий села Верблюжье Саргатского района, первым пострадавшим от АЧС. По предварительной оценке для выплаты компенсации в селе Верблюжье потребуется более 1,8 млн руб. А по тому количеству животных, которые на сегодняшний день уже отчуждены в других районах, размер компенсаций составит более 27 млн. руб. 

Первая вспышка АЧС была зафиксирована в селе Верблюжье Саргатского района 13 июля. Далее вирус распространился на несколько районов – Омский, Таврический и Любинский.

Теги  •  #компенсация #правительство #чума

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске пенсионер погиб из-за неисправности электроплитки  •  сегодня, 11:38
Художники "Стенограффии" разрисуют здания в Нефтяниках и центре Омска  •  сегодня, 11:34  •  
В Омске осудили двух наркоторговцев, собиравшихся продать почти полкило "соли"  •  сегодня, 11:20
5 причин заправляться на АЗС "Топлайн"  •  сегодня, 11:07
В Омской области грабитель выломал дверь топором, чтобы украсть телефон у пенсионерки  •  сегодня, 10:42  •   3
"Авангард" уступил "Витязю" в первой встрече межсезонья  •  сегодня, 09:22  •   1
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400